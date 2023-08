„Stă în apropierea noastră” Cristina Șișcanu, adevărul despre cum se înțelege cu soacra sa! Cât de deranjată este vedeta că mama soțului său stă aproape de casa sa?

In articol:

De-a lungul timpului, Cristina Șișcanu a primit numeroase întrebări legate de relația pe care o are cu familia soțului său, Mădălin Ionescu, însă mai cu seamă cu soacra sa. Acum a venit momentul adevărului, în care prezentatoarea TV a declarat cum se înțelege, de fapt, cu mama prezentatorului TV.

A fost de ajuns ca vedeta să primească o întrebare pentru a oferi răspunsul mult așteptat!

În urmă cu puțin timp, Cristina Șișcanu a lansat în mediul online o provocare prin care fanii au avut posibilitatea să-i adreseze orice fel de întrebare, la are ea să răspundă cât se poate de sincer. Una dintre acestea a fost despre relația pe care o are cu soacra sa, mai exact cât de mult vorbește cu ea. Fără ezitare, prezentatoarea TV a mărturisit că vorbește foarte des cu mama lui Mădălin Ionescu, locuind foarte aproape de casa lor, tot în Otopeni, la fel ca părinții ei, de altfel. Nu puține au fost dățile în care vedeta a menționat că părinții lor sunt un real ajutor atunci când vine vorba de creșterea copiilor lor, motiv pentru care nu are niciun motiv pentru care să se simtă în vreun fel deranjată din cauza acestui lucru.

„Cât de des vorbești cu soacra?”, a fost întrebarea pe care Cristina Șișcanu a primit-o din partea unei admiratoare.

„Foarte des, mai ales că stă în apropierea noastră. Atât părinții mei, cât și mama lui Mădălin stau tot în Otopeni, unde stăm și noi.”, a fost răspunsul pe care Cristina Șișcanu l-a oferit.

Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu fosta soție a lui Mădălin Ionescu, Mihaela Coșerariu?

Mihaela Coșerariu a fost prima soție a lui Mădălin Ionescu, care i-a oferit acestuia doi copii, pe Ștefania și pe Filip.

Întâmplarea face ca aceasta să nu țină legătura cu proprii-i copii și să nu se îngrijească de ei în vreun fel, Cristina Șișcanu fiindu-le o mamă minunată încă de la început. O altă întrebare pe care una dintre fane i-a adresat-o a fost legată de relația pe care ea o are cu fosta parteneră a soțului rău. Răspunsul nu a întârziat să apară!

„Cum te înțelegi cu fosta soție a lui Mădălin?”, a mai întrebat o fană.

„Nu există niciun fel de relație, absolut nicio relație.”, a răspuns Cristina Șișcanu.

