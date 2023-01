Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 53 de ani, artista se simte și arată cu 20 de ani mai tânără

In articol:

Deși are vârsta de 53 de ani, Stana Izbașa arată și se simte cu 20 de ani mai tânără. Cu toate că toată lumea se aștepta să vadă semne ale îmbătrânirii, vedeta sfidează vârsta și demonstrează că nimic nu este imposibil, atunci când îți dorești să rămâi tânără atât în interior, cât și la exterior.

Fanii impresionați de felul în care arată Stana Izbașa

În ciuda vârstei sale, Stana Izbașa este foarte activă în mediul online și își ține fanii aproape, împărtășind cu ei poze și tot felul de activități pe care le face de zi cu zi. De această dată, fanii au rămas șocați de cum s-a pozat artista.

Aceasta a distribuit pe rețelele de socializare o poză machiată strident în culori vii, iar fanii au rămas impresionați de felul în care arată. Vedeta pare ca o adolescentă, iar fanii au observat acest lucru imediat.

O fană, surprinsă de felul în care arată artista, i-a transmis un mesaj plin de cuvinte frumoase, prin care i-a arătat recunoștința pentru toată munca depusă în drumul său profesional.

Stana Izbașa, la vârsta de 53 de ani, se simte și arată cu 20 de ani mai tânără [Sursa foto: Instagram]

„ Mulțumim! Și dumneavoastră sa aveți un weekend ci bucurii și țin să vă spun că v-am admirat de când eram copil. Cumpăram casetele dumneavoastră și chiar am cântat la primele mele evenimente cântecel din repertoriul dumneavoastră. Și acum îmi aduc aminte că la nunta unei verișoare de-ale mele am cântat "De-acasă când am plecat eu în lumea mare" pentru că toți oamenii de acolo de peste Tisa din Maramureșul istoric adorau repertoriul dumneavoastră. Felicitări pentru tot ce faceți! Sa va țină Dumnezeu în putere mereu și sa încântați sufletele romanilor de pretutindeni!”, a fost comentariul transmis de internaută, la poza postată de Stana Izbașa.

Stana Izbașa arată deosebit și se menține tânără în continuare. Vedeta îți dorește să fie în pas cu moda și noile tendințe și nu evită să împărtășească asta cu fanii ei din online, vizibili impresionați de stilul de viață al artistei.

„ Stimata doamnă, va respectăm și iubim/ Cea mai frumoasă salutări din Spania/ Doamne cât de frumoasă ești/ Wow nu uita că ești frumoasă, unică și specială for You Kisses, Love You/ Seară frumoasă suflet minunat și frumos weekend minunat. O doamnă foarte frumoasă și un suflet minunat.”, i-au mai scris oamenii, Stanei Izbașa, în comentariile lor de pe pagina de Instagram.

Stana Izbașa, la vârsta de 53 de ani, se simte și arată cu 20 de ani mai tânără [Sursa foto: Instagram]