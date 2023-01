Star englez din Premier League se desparte de soția cu care s-a însurat în urmă cu șase luni?! Jermain Defoe a înșelat-o cu o asistentă medicală! ”Era disperat să mă cunoască!”

In articol:

Jermain Defoe (40 de ani), starul englez din Premier League, actualmente antrenor la academia lui Totteham, pare să fi ajuns la finele căsniciei cu Donna Tierney (40 de ani), la doar șase luni de la nunta de 220.000

€, cu care uimeau lumea fotbalului mondial.

Fostul internațional și soția lui au avut parte de o nuntă de vis, dar și de probleme amoroase, extrem de mediatizate, ceea ce a condus, acum, la separarea lor. ”Acesta este viitorul, este pentru totdeauna, este persoana alături de care vreau să îmi petrec restul vieții mele”, spunea, în iunie, Jermain Defoe, ca, o lună mai târziu, fostul mare jucător să facă un pas strâmb în căsnicie.

Jermain Defoe și Donna Tierney [Sursa foto: Instagram]

Jermain Defoe a călcat strâmb la o lună de la nuntă! ” Mesajele noastre au fost un pic distractive”

Conform presei din Anglia, Jermain Defoe i-ar fi trimis mesaje unei asistente medicale și ar fi încercat să aranjeze cu ea o ”distracție…medicală” pe bancheta din spate a mașinii sale de fițe.

” L-am cunoscut pe Jermain în urmă cu câțiva ani într-un bar, dar nu s-a întâmplat nimic. Am rămas puțin în legătură pe WhatsApp, dar nu am mai vorbit cu el de mulți ani. Apoi, în luna iulie, a început să îmi trimită mesaje pe Instagram. Era disperat să mă cunoască, am flirtat destul de mult.

Dar, în cele din urmă, nu era prea convingător- clar avea în minte un singur lucru. Apoi, când mi-am dat seama că este căsătorit nu am mai vrut să discutăm. Nu ar fi fost corect pentru soția lui. Cine naiba face asta la scurt timp după ce a jurat că își va petrece restul vieții cu cineva? Mesajele noastre au fost un pic distractive la acea vreme, dar nu avea rost să continuăm. Am simțit că îmi pierd timpul și, odată ce mi-am dat seama care are o soție nu mai doream să vorbesc cu el. Nu era corect. Mă simt prost pentru toate acestea ”, a dezvăluit femeia cu care fostuil internațional englez a flirtat la o lună după ce s-a căsătorit.

Donna Tierney [Sursa foto: Instagram]

Jermain Defoe a apărut fără verighetă, iar soția lui a revenit la numele de fată

După dezvăluirile presei britanice, situația s-a complicat în căsnicia lui Jermain Defoe. Soția nu a putut trece peste infidelități și se pare că Sărbătorile nu i-au mai prins împreună. ” Sunt probleme mari. Te-ai fi gândit că vor să petreacă împreună primul lor Crăciun în postura de soț și soție, dar lucrurile nu arată bine deloc ”, a povestit un apropiat al cuplului, conform sursei menționate anterior. Defoe a petrecut sărbătorile de iarnă în insula din Caraibe Saint Lucia, la mii de kilometri de partenera sa de viață, care a rămas la Glasgow. Mai mult decât atât, conform The Sun, Jermain a postat pe rețelele sociale pentru prima dată după o pauză de câteva săptămâni, iar în poză, el nu avea verighetă pe deget. De partea cealaltă, Donna a revenit pe rețelele sociale la numele dinaintea căsătoriei, Tierney, semn că mariajul a luat sfârșit.

Sursa foto: Instagram Jermain Defoe, Instagram Donna Tierney