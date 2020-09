In articol:

Gică Popescu, bolnav de pneumonie după ce s-a infectat cu COVID-19

Gică Popescu, președintele echipei Viitorului, a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp printr-un comunicat al echipei. Potrivit primelor informații, președintele echipei de fotbal nu prezintă niciun fel de simptom specific infectării cu Covid-19. În continuarea, el se află sub supravegherea persoanelor autorizate.

Recent, chiar Gică Popescu a povestit prin ce a trecut și ce simptome a simțit înainte să ajugă în spital: „Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome.

Gică Popescu, bolnav de pneumonie!

În continuare, președintele echipei Viitorul a explicat evoluția COVID-19, resimțită de el.

„M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse … După cum vezi, mai tușesc și acum, când vorbesc cu voi.”

„Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat”, povestea Gică Popescu, pentru GSP.ro.

Un CT realizat duminică a arătat că plămânii fostului sportiv nu s-au refăcut încă în totalitate, acesta urmând să rămână în continuare internat în spital. După ce s-a infectat cu COVID-19 dar lucrurile păreau că merg bine, starea sa de sănătate fiind una destul de bună, plămânii săi au făcut o formă gravă de pneumonie.