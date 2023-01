Starea de sănătate a lui Liviu Vârciu s-a agravat! Prezentatorul TV a mers de urgență la medic: „E mai rău! Ia uitați-vă!”

In articol:

Liviu Vârciu a decis să plece în vacanță în Maldive alături de iubita sa, însă ceea ce trebuia să fie o perioadă de relaxare și liniște, s-a transformat într-un coșmar.

Liviu Vârciu, probleme tot mai mari în vacanță! Ce s-a întâmplat, la scurt timp după ce a anunțat cu ce se confruntă

Vedeta s-a trezit ieri dimineață, 29 ianuarie, cu fața umflată și aproape învinețită, iar astăzi, totul pare să se agraveze.

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori TV din țara noastră. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde o comunitate impresionantă îl urmărește. Actorul postează destul de des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Cu toate că ieri se afișa în fața fanilor cu fața umflată, aceștia au crezut că totul este de moment și îi va trece în câteva ore. Din nefericire, starea lui Liviu Vârciu s-a agravat, astfel că a fost nevoit să apeleze la un doctor.

„ Bună dimineața. M-am trezit frumos, gata măi, nu mai este așa rău. E mai rău! Ia uitați-vă! Cineva mă bate, clar! Mă duc la cabinetul medical. Eu am văzut mulți chinezi aici și poate ne transformăm toți în chinezi. Ia uite, mai am un pic și aia e! Vă pup de aici din vacanță din Maldive... Ce să spun, e mișto că a ieșit și soarele să mă vadă lumea mai bine. ”, a mărturisit Liviu Vârciu pe pagina sa de Instagram.

Din păcate, prezentatorul TV nu a ieșit atât de fericit din cabinetul medical, întrucât acestuia îi este interzis să mai stea la soare. Vedeta a plecat de la frigul din România pentru a se relaxa pe plajele călduroase din Maldive, însă nu se poate bucura de căldură și soare, ba chiar mai mult îi este recomandat să fie într-un loc mai răcoros.

„ Și alta și mai bună vreți să v-o zic? Acum, când a ieșit soarele, deci e cald tare, nu vreți să știți. Mi-au zis «nu ai voie la soare». Și de ce am mai venit? «Dar la zăpadă am voie?». Au zis că da, cu gheață e bine rău. A, deci bun, cineva este unde nu trebuie.”, a mai completat prezentatorul TV.

Liviu Vârciu, din ce în ce mai grav, cu fața umflată [Sursa foto: Instagram]

Cum a ajuns Liviu Vârciu să aibă fața umflată

Întrucât temperaturile din Maldive sunt foarte ridicate, prezentatorul TV a pornit aerul condiționat toată noapte. Deși el îl programase să se închidă în 30 de minute, aerul a fost deschis până dimineață, iar când s-a trezit, artistul a avut parte de o surpriză neplăcută.

„ Să vă povestesc. Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Stăteam eu așa și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12. Pe la 5 și 20 se trezește doamna, aerul mergea. M-am trezit și eu la 8... M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot. Ia uitați-vă.”, a povestit Liviu Vârciu, pe rețelele de socializare.