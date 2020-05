In articol:

Declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis:

Starea de urgenta nu se prelungeste dupa 15 mai!

Epidemia nu a trecut, trebuie sa fim responsabili, trebuie sa avem mare grija in continuare. Nu stie nimeni cat mai dureaza aceasta epidemie. Depinde de noi daca in Romania o controlam mai bine sau mai putin bine.

Se redeschid saloanele de infrumusetare, cabinetele stomatologice, muzeele.

Masurile de relaxare nu se aplica in localitatile declarate in carantina, decat atunci cand ni se spune de la experti ca pericolul a fost diminuat. Deplasarile in esenta vor fi restrictionate pentru a pleca din localitate. Dar sunt exceptii: e voie sa pleci in interes de serviciu, pentru probleme medicale, pentru sport individuale. Sporturile individuale vor fi permise. Sunt interzise intalnirile cu mai mult de trei persoane, inclusiv cand mergem sa facem miscare in aer liber.

Bazele sportive nu se redeschid!

Se redeschid saloanele de infrumusetare si frizerie, cabinetele stomatologice si muzeele

"Starea de urgentă nu va fi prelungită, nu voi emite un nou decret şi astfel data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgenţă. Din 15 mai, pentru a ţine epidemia sub control, vom intra în stare de alertă. Starea de urgenţă va fi înlocuită de starea de alertă, prevăzută în legislaţia specifică, care arată cum se acţionează în cazul unei epidemii. Situaţia nu s-a îmbunătăţit. Să nu apară impresia că epidemia a trecut. Din păcate, epidemia nu a trecut, am avut şi astăzi peste 300 de persoane care au fost testate pozitiv. În acest fel nu putem să spunem că boala a trecut, dar trebuie să mergem mai departe şi asta se concretizează prin stare de alertă”, a afirmat preşedintele.

Conform preşedintelui, după 15 mai, putem, în principiu, să ne mişcăm în interiorul localităţii, dar nu este bine să exagerăm.

Deplasarea in localitate este permisa fara declaratie pe proprie raspundere. Mastile sunt obligatorii

”Nu va mai fi nevoie să declarăm unde mergem. Este un prim pas important. Aşa-numita relaxare se va face pas cu pas, un astflelde pas fiind de 2 săptămâni. Primele măsuri vor fi din 15 mai, apoi la 1 iunie, apoi în 15 iunie. Din 15 mai vom avea, de exemplu, iarăşi saloanele de îngrijre personală - coafură, frizerie. Se vor redeschide cabinetele stomatologice şi muzeele. Toate. în condiţii speciale de distanţare şi igienă. Cu toţi vom purta mască de protecţie în spaţii publice închise şi în transportul public în comun. Aceste lucruri rămân obligatorii”, a subliniat Iohannis.

Sportivii de performanţă vor putea să înceapă cantonamentele din 15 mai

Preşedintele Klaus Iohannis a anunaţat, luni, că sportivii de performanţă vor putea să înceapă cantonamentele din 15 mai.

"Sportivii de performanţă vor putea, în condiţii foarte speciale, care vor fi detaliate de specialişti, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competiţiile sportive decât după o perioadă suficient de lungă de pregătire. Atenţie, sportivii de performanţă! Bazele sportive nu se redeschid pentru amatori. Atenţie, ca să nu fim greşit înţeleşi! Cantonamentele, dar numai în condiţii speciale, pentru profesionişti", a declarat şeful statului, după o întrevedere cu membri ai guvernului pe tema relaxării din 15 mai a resticiţiilor impuse după izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Duminică, Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat că se pregăteşte un cadru legislativ pentru reluarea competiţiilor şi că doar în momentul în care va exista siguranţa că totul este sub control vor începe competiţiile.

"Cu siguranţă, practicarea sportului este foarte benefică pentru societate. La nivel psihic, fizic, la nivel de educaţie te poate ajuta, dar, din păcate, suntem nevoiţi acum să practicăm activităţile fizice acasă. Pregătim cadrul legislativ, nu trebuie să dăm cu piciorul la ce am reuşit până acum. România se află în nişte limite rezonabile, dacă facem o comparaţie cu alte ţări. Trebuie să avem un cadru clar prin care să stabilim cum se va face reluarea sportului. Cu toţii suntem nerăbdători, ne gândim la momentul în care se va putea relua sportul. E important de precizat că sporturile în aer liber vor avea întâietate, în contextul actual nu toate sporturile prezintă acelaşi grad de risc. Fotbalul are un grad de risc ridicat. Sporturile care se pot practica individual sau cele în aer liber au cel mai mic grad de risc", a spus Stroe.

El a menţionat că ridicarea restricţiilor după expirarea stării de urgenţă nu trebuie înţeleasă ca o permisiune de reluare a tuturor activităţilor sau antrenamentelor. “Ridicarea restricţiilor se va face treptat şi cu mare precauţie. Lucrăm cu Ministerul Sănătăţii în acest sens. Competiţiile vor începe doar în momentul în care ne vom asigura că ţinem totul sub control, că există un cadru de siguranţă maximă şi, în mod obligatoriu, când va exista o perioada de pregătire înainte reluării competiţiilor. Lucrăm la aceste scenarii, se întâmplă aceleaşi lucruri peste tot în lume, mai avem de aşteptat. Trebuie să fim cumpătaţi, trebuie să avem răbdare, că am văzut că avem şi câteva exemple negative", a explicat ministrul.

Deplasările, în esenţă, vor fi retricţionate pentru a pleca din localitate. Vor fi excepţii - interes de serviciu, probleme medicale, sport individual - mers cu bicicleta. Sporturile individuale vor fi permise.

Vor fi interzise întâlnirile cu mai mult de 3 persoane, inclusiv pentru mişcare în aer liber.

”Sortivii de performanţă vor putea, în condiţii speciale, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competiţiile sportive decât după o perioadă.

Bazele sportive nu se deschid pentru amatori.

Iohannis, după declaraţiile privind Ţinutul Secuiesc: Nu am nicio problemă cu cetăţenii de etnie maghiară, ci cu politicienii

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat luni, referindu-se la declaraţiile sale privind Ţinutul Secuiesc, că nu are nicio problemă cu cetăţenii de etnie maghiară, ci cu politicienii. el a susţinut că în Senat a trecut tacit un cod administrativ în varianta UDMR, care prevede obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal, iar PSD nu poate să spună că nu a ştiut, pentur că l-a aprobat în comisiile parlamentare de specialitate.

”În final, nu pot să nu menţionez o temă care a preocupat pe foarte mulţi: autonomia Ţinutului Secuiesc. Am făcut afirmaţii şi sper să fi fost bine înţeles: eu nu am nicio problemă cu persoanele de etnie maghiară. Problema pe care o am este cu politicienii din PSD care, culmea, au încercat să promoveze legislaţie care priveşte autonomia Ţinutului Secuiesc. Este supărător. Au încercat să se scoată şi în scurt timp au introdus legislaţia în Senat, unde au respins-o. Tot în Senat a trecut tacit un cod administrativ în varianta UDMR. Acest Cod prevede obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. PSD nu poate să spună că nu a şiut, pentru că a trecut de comisiile Senatului, unde PSD a votat ”pentru””, a afirmat Iohannis.

În opinia sa, PSD este frecvent în situaţia de a promova acte şi legi care vin să ducă la autonomia Ţinutului Secuiesc, ori aşa ceva este neconstituţional.

”Nu voi tolera apariţia unor astfel de legi”, a subliniat preşedintele.

”Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, va avea luni, 4 mai a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul României, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Presedintele Klaus Iohannis anunta noi masuri!

La finalul şedinţei, preşedintele Iohannis va susţine o declaraţie de presă.

Întâlnirea are loc în contextul în care din 15 mai restricţiile decise pentru prevenirea răspândirii epidemiei de coronavirus ar putea fi relaxate, iar autorităţile trebuie să stabilească un plan de măsuri, inclusiv pentru reluarea activităţilor economice.

Citeste si: Ultima ora! Inca 13 decese in Romania. Bilantul a ajuns la 803

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a afirmat că „situaţia rămâne în continuare riscantă” în ceea ce priveşte evoluţia epidemiei de coronavirus în România, iar în acest context autorităţile iau în calcul mai multe scenarii, între care inclusiv cel privind prelungirea stării de urgenţă şi după data de 15 mai..„Există toate scenariile pe masă. Există inclusiv posibilitatea prelungirii stării de urgenţă, există scenariul modificării acestei situaţii şi declarării stării de alertă care să permită autorităţilor adoptarea unor măsuri restrictive în continuare, de o amploare mai mică, aşa cum există posibilitatea renunţării la situaţia de urgenţă şi de a derula o campanie de informare amplă la nivelul populaţiei astfel încât gradul de conformare la recomandările autorităţilor să fie în continuare unul foarte ridicat” spune Dancă.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat că cel mai probabil mall-urile nu vor fi printre primele deschise după data de 15 mai. El a mai spus că în zonele unde sunt focare restricţiile nu vor fi relaxate, precizând că Suceava, primul oraş în care a fost instituită carantincă, va trebui să mai suporte măsurile până se rezolvă problema.

Arafat a fost întrebat duminică, la Digi 24, dacă mall-urile vor fi redeschise după data de 15 mai.

“Nu foarte repede, nu ştiu. Vor fi măsuri care vor fi luate în prima fază, după 15, după care aşteptat 15 zile, după care 14 zile, după care luate următoarele măsuri. Nu cred că mall-urile vor fi printre primele măsuri luate.(…) Unde ai loc de aglomeraţie mare şi nu este esenţial, încă se aşteaptă în prima fază. Lumea nu ştie cum va fi, noi nu ştim dacă după primele măsuri vom vedea o creştere, vom vedea o stabilitate sau dacă suntem în scădere sau continuă scăderea sau continuă această stabilitate în dinţi de fierăstrău. Vedeţi într-o zi suntem cu un număr de cazuri, în altă zi cu altul şi suntem aşa acum, nu suntem cu un trend în fiecare zi mai puţin de celălălt. Noi nu ştim când se iau măsurile de relaxare, dacă vom începe să vedem o creştere sau va continua modul în care acum evoluează boala”, a transmis Arafat.

Citeste si: Ministrul Educatiei: Ce trebuie sa stie elevii despre examenul de Bacalaureat si Evaluarea Nationala

El a spus că pentru evitarea aglomeraţiei la metrou sau în mijloacele de transport în comun, acestea trebuie să fie suplimentate. De asemenea, o altă măsură pentru evitarea aglomeraţiei este ca nu toţi angajaţii să vină la serviciu de la aceeaşi oră şi să nu plece toţi în acelaşi timp.

“Trebuie analizat dacă în zonele unde avem metroul aglomerat sau autobuzele aglomerate, se impune suplimentarea lor, chiar dacă va fi un cost. (…) Ca să previi asta trebuie să păstrezi anumite lucruri la locul de muncă. Adică nu toată lumea trebuie să lucreze acasă şi nu toată lumea la ora 9 la lucru sau la 8. Unii să vină la 8, unii la 9, unii la 10 şi să îi învăţăm să nu plece mai devreme. Toţi cei care vin la 10 să plece 9 de acasă, cei care vin la 9 să plece la 8 de acasă”, a explicat şeful DSU.

sursa: news.ro