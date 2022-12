Starea lui Daniel Onoriu s-a înrăutățit în spatele gratiilor. Familia se chinuie să îl scoată cât mai repede din arest: "Are nevoie de îngrijire medicală, nu poate să mai petreacă nicio zi în sistemul de detenție!"

In articol:

Rudele lui Daniel Onoriu încearcă din răsputeri să îl scoată pe pilot din arest, cât mai repede cu putință.

Familia și managerul acestuia susțin că starea bărbatului s-a înrăutățit în spatele gratiilor și are nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

Ce se întâmplă cu Daniel Onoriu în aceste momente?

Daniel Onoriu a fost arestat în urmă cu mai multe zile, după ce a încălcat ordinul de protecție pe care soția sa, Isabela, l-a obținut în instanță. La acea vreme, chiar pilotul a sunat la poliție, pentru a se autodenunța. Acum, familia și apropiații bărbatului sunt îngrijorați pentru starea acestuia. În ultima perioadă, Daniel Onoriu s-ar simțit tot mai rău. O susține chiar managerul lui, Rareș Lazăr, care a declarat recent, în cadrul unui clip postat pe Youtube, că pilotul are nevoie urgentă de îngrijiri medicale și ar trebui eliberat: "Nu se mai poate așa. Ceea ce se întâmplă cu Daniel nu este corect. Din câte știți, Daniel este în arest datorită unei încălcări de ordin de restricție. Astăzi am ales să stau în spatele bradului meu de acasă tocmai pentru a vă aminti că dacă anul trecut Daniel petrecerea sărbătorile de iarnă în spital, în urma unei come survenite din cauza unei grave erori medicale întâmplate în Turcia, astăzi, Daniel își sărbătorește sărbătorile de iarnă în detenție. Starea lui Daniel de sănătate, fizică și psihică, e precară.

Daniel are nevoie de o îngrijire medicală, de medicație strictă, de o igienă foarte clară. El nu trebuia să ajungă în acea operație, ne spun lucrul acesta analizele dinaintea operației și un CT comandat de clinică înainte de operație, la care noi nu avem acces, nu există în dosarul lui. Daniel avea o infecție în corp la acel moment. Faptul că Daniel este încă în viață, este o minune de la Dumnezeu.

Daniel nu este bine, nu este recuperat, are nevoie de recuperare. Îl vedeți în stare să facă acte de violență? La 60 de kilograme ale lui, un om care abia merge pe picioare, care a mai trecut printr-o comă de 9 zile.", a declarat Rareș Lazăr, managerul lui Daniel Onoriu, în cadrul filmării publicate pe internet.

Apropiații lui Daniel Onoriu se luptă să-l scoată pe pilot din arest: "Nu poate să mai petreacă nicio zi în sistemul de detenție din România"

Managerul lui Daniel Onoriu a dezvăluit că ține în permanență legătura cu familia pilotului și încearcă din răsputeri să îl aducă pe bărbat acasă de sărbători: "Chiar este cazul să fie ținut în detenție? Tot ce cerem este arest la domiciliu sau plasarea sub control judiciar. Are nevoie să stea alături de familie. Am vorbit cu familia lui, cu avocații noștri, iar lucrurile trebuie să se oprească, Daniel nu poate să mai petreacă nicio zi în sistemul de detenție din România.", a mai spus Rareș Lazăr, în clipul publicat pe Youtube.