Starlin a fost eliminat de la “Survivor România”. Războinicii au câștigat jocul de aseară și o excursie de neuitat, la Santo Domingo, locul unde a copilărit Starlin

Jocul pentru recompensă a fost câștigat de Războinici, cu scorul de 10 la 6, punctul victoriei a fost adus de Marius, astfel că echipa albastră a avut parte de o experiență de neprețuit, înainte de Consiliul de eliminare de la “Survivor România”. Cum Santo Domingo a fost locul copilăriei lui Starlin, Războinicul a fost ghid pentru echipa sa, acesta a revăzut locurile unde a crescut și, în drumul lor prin fascinantul oraș, și-a întâlnit prietena din copilărie.

Consiliul de eliminare de la “Survivor România” a fost presărat cu momente tensionate, cu o încărcătură emoțională extrem de puternică. Albert a fost, din nou, pentru a 8-a oară consecutiv, favoritul publicului, acesta l-a indicat spre eliminare pe Starlin.

“ Vreau să încep prin a-mi cere scuze publicului, tocmai de asta am și rugat să nu mă mai voteze, pentru că n-am dat randament în ultima perioadă. Iar sunt în această situație pe care simt că nu o merit, dar nu am ce să fac decât să merg mai departe, decât să fiu cât mai bun, pentru a răsplăti această loialitate. Mă apasă un pic, acum, pentru că am o responsabilitate pentru a nominaliza unul dintre băieți, și mai sunt doar 3 ”, a spus Albert.

Concurentul care s-a aflat pe locul al doilea, în preferințele publicului, din echipa Războinicilor, a fost Marius, acesta fiind nevoit, la rândul sau, să indice pe unul dintre coechipieri spre eliminare.

Acesta l-a trimis, alături de Starlin, spre eliminare, pe Andrei.

Publicul a decis și, în urma voturilor acestora, Starlin a părăsit competiția “Survivor România”, fiind concurentul care a întrunit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Războinicul a mărturisit că în cele aproape 4 luni de competiție a avut parte de o experiență minunată și a legat prietenii pe viață.

“Survivor România înseamnă foarte multe pentru mine; am un sentiment de liniște… Încă de la bun început mi-am zis că îmi doresc să câștig meciul care ne va duce în Santo Domingo, și așa s-a întâmplat… (…). Am plecat din Republica Dominicană în România, fără să știu să vorbesc limba, fără să cunosc pe nimeni și acum mă cunoaște toată țară… Am câștigat mulți prieteni, aici am câștigat un <frate>, care se numește Sorin”, a spus aseară Starlin, înainte de a părăsi competiția.

Kanal D, lider absolut de audienta, cu editia de duminica seara “Survivor Romania”

Editia de aseara a reality-ului fenomen “Survivor Romania” a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor, pe toate categoriile de public monitorizate. Jocul pentru recomepensa a fost urmarit de o medie de peste 1.8 milioane (1.853.000) de telespectatori din intreaga tara, in fiecare minut al difuzarii, conform datelor furnizate de Kantar Media. Minutul de aur, atins la 21:47, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste doua milioane si jumatate (2.511.000) de fani “Survivor Romania”.

Ieri, in intervalul orar 19:59 – 24:05, Kanal D a fost lider absolut de audienta, cu 10,5% rating si 24,9% cota de piata, pe targetul National, 8,1% rating si 19,7% cota de piata, pe targetul All Urban, si 7,1% rating si 21,8% cota de piata, pe targetul Comercial.