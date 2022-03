Starurile din sportul britanic le întind o mână ucrainenilor! Iată ce fac David Beckham și Andy Murray în vreme de război

In articol:

Imaginile cu copiii ucraineni care suferă din cauza invaziei ruse i-au emoționat pe cei doi sportivi. Într-un clip postat pe pagina sa de Instagram, Beckham spune că se simte „neajutorat” în fața scenelor dure de război, pe care Andy Murray le-a numit „brutale”.

David Beckham: „M-am uitat la situația din Ucraina cu oroare și uimire.”

David Beckham, fostul mare mijlocaș al lui Manchester United și Real Madrid, a lansat un apel prin fundația sa, 7 Fund, care are un parteneriat cu UNICEF pentru susținerea celor mai vulnerabili copii din lume. În clipul postat pe Instagram, David Beckham a confirmat că el și soția lui, Victoria, au făcut o donație către Ucraina.

„Ca voi, m-am uitat la situația din Ucraina cu oroare și uimire. Mame forțate să fugă cu copiii lor, familii distruse, copii scoși din paturile lor ca să devină, peste noapte, refugiați. Cu familia în siguranță, în jurul meu, am simțit neajutoarea pe care am simțit-o cu toții în fața unor scene atât de disperate. Ca ambasador global de binefacere, știu cât de experimentați sunt cei de la UNICEF în a ajuta în situații de conflict. Au oameni în prima linie pentru a le oferi adăpost refugiaților care trec granițele. Victoria și cu mine am făcut o donație în numele familiei noastre pentru a începe strângerea de fonduri. Am fi foarte recunoscători dacă v-ați alătura să ajutăm UNICEF în susținerea acestor copii inocenți. Vă rog să dați ce puteți astăzi”, a spus David Beckham în filmulețul postat pe Instagram.

Andy Murray: „Nu pot să-mi imaginez cum este să trăiești așa ceva.”

Fostul număr 1 în tenisul mondial colaborează și el cu UNICEF, ca ambasador, pentru a-i ajuta pe ucraineni cu medicamente și obiecte de uz personal. Murray spune că imaginile cu copiii care suferă în Ucraina l-au făcut să își doneze încasările din tenis pentru tot restul sezonului.

„Poveștile, filmările, imaginile pe care toată lumea le-a văzut sunt brutale. Nu pot să-mi imaginez cum este să trăiești așa ceva. Și eu am copii și, când văd copii suferind, mi se pare foarte greu de privit. Te simți cumva neputincios, dar ăsta este cel mai bun mod prin care pot ajuta, să atrag atenția și să încerc să strâng cât mai mulți bani cu putință. Sper că asta îi va ajuta pe copii cu educația lor și să primească apă potabilă și sprijin psihologic”, a declarat Andy Murray pentru BBC Sport.