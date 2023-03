„Stăteam și plângeam” Momentul care a marcat-o pe Doina Teodoru, în adolescență! A murit chiar în brațele ei

In articol:

Doina Teodoru se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, iubita lui Cătălin Scărlătescu a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Tânăra este foarte discretă când vine vorba despre viața sa personală, însă recent, aceasta și-a deschis sufletul în fața fanilor săi, vorbind despre un episod trist, care a avut loc în urmă cu ani buni, respectiv moartea animalului său de companie, care a marcat-o.

„Am o amintire neplăcută pe care am folosit-o, știu că sună un pic masochist, în meseria mea. A fost un eveniment tragic când aveam 14 ani. Aveam un câine, care era destul de în vârstă, și l-am scos la plimbare, se mișca foarte greu. Și, la un moment dat, am traversat o străduță destul de îngustă, câinele a rămas ușor în urmă și a trecut o Dacie peste el de două ori, în fața ochilor mei. Eu strigând să oprească mașina, omul respectiv nu a oprit, și a fost fix o chestie ca în filme, în care eu, cu câinele în brațe, stăteam și plângeam. M-a marcat un pic acel eveniment, dar, ca să pot să trec de el, l-am folosit în meserie. Și a fost ca un soi de terapie. Retrăindu-l, l-am consumat. Am plâns destul”, a spus Doina Teodoru, pentru Catine.ro .

Ce spune Doina Teodoru despre posibilitatea de a deveni mamă

Sinceră din fire, nu de mult, în cadrul unui interviu, Doina Teodoru a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă. Iubita lui Cătălin Scărlătescu susține că își dorește, la un moment dat, să aibă un copil, însă nu va forța lucrurile în privința acestui aspect.

„Cred că o să fac un copil la un moment dat, de ce nu? Dar repet, dacă e să se întâmple bine, dacă nu, nu. Nu toate femeile trebuie să facă copii, suntem foarte mulţi pe planeta asta.”, a mai precizat partenera celebrului bucătar, pentru FANATIK .

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Instagram]