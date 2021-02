Statistici de comert online pe care trebuie sa le stiti (2021)

In articol:

Achizitionarea de servicii si produse online a devenit o practica obisnuita in randul a milioane de oameni din intreaga lume iar numarul acestora este intr-o continua crestere. Daca sunteti proprietarul unui magazin online sau sunteti interesat sa construiti unul, cateva statistici de comert online va pot ajuta sa luati o decizie.

Statistici comert online pe care trebuie sa le stiti

1. Cate persoane fac cumparaturi online?

In 2019, aproximativ 1,92 miliarde de oameni din intreaga lume au cumparat bunuri online( Statista, 2020). In acelasi an, vanzarile globale de e-retail s-au ridicat la 2,5 trilioane de euro. Vanzarile globale de comert cu amanuntul au depasit 3,2 trilioane de euro la nivel mondial. Potrivit ultimelor calcule, dezvoltarea comertului electronic se va accelera si mai mult in viitor iar unele statistici arata ca vanzarile globale din comert online vor creste pana la 4,8 trilioane de euro pana in 2021.

Cresterea volumului de cumparaturi online este impresionanta, o veste buna indiferent daca sunteti cumparator sau vanzator online. Motivele pentru care puteti opta pentru cumparaturi online variaza de la comoditate la preturi competitive. Magazinele online incearca sa egaleze experienta cumparaturilor online cu cea dintr-un magazin fizic folosind descrieri detaliate ale poduselor, imagini detaliate (vizualizari 360 grade), etc.

2. Cumparaturile incep online

63% dintre oportunitatile de cumparaturi incep online. Acest lucru inseamna ca indiferent de locul in care clientii efectueaza achizitia (online sau intr-un magazin fizic), calatoria clientilor incepe online, locul unde isi incep cercetarile.

Intelegerea modului in care utilizatorii efectueaza cautari ajuta companiile sa creeze o experienta unica. Daca sunteti proprietarul unui magazin online este important sa faceti tot ceea ce este posibil pentru a personaliza calatoria online a clientilor dvs.

3. Consumatorii fac cumparaturi de pe mobil

Datele arata ca mai mult de jumatate din cumparatorii online folosesc smartphone-ul si dispozitive mobile pentru a-si imbunatati experienta de cumparare.

Daca va doriti sa construiti un magazin online de succes nu va puteti permite sa ignorati utilizatorii de telefonie mobila si cumparaturile de pe dispozitive mobile.

4. Cele mai mari marketplace-uri la nivel mondial

Pentru ca vorbim de statistici de comert online, cele mai mari marketplace-uri la nivel mondial au vandut in valoare de 1,66 trilioane de euro in 2018. Marketplace-urile au reprezentat peste 50% din vanzarile web globale in 2018.

Un marketplace este un site web in care produsele sunt furnizate de mai multe parti terte in timp ce tranzactiile sunt procesate chiar de marketplace. Comanda este procesata de catre comerciantul cu amanuntul sau dropshipper-ul ales. Si intrucat pietele de comert electronic listeaza produse de la mai multi vanzatori diferiti, exista mai multa varietate si disponibilitate in ceea ce priveste produsele, comparativ cu magazinele de vanzare cu amanuntul online.

5. Mai multe modalitati de plata

Unele statistici privind comertul online arata ca eWallet este metoda de plata preferata in randul cumparatorilor online din intreaga lume. Peste 42% dintre cumparatorii online au platit folosind aceasta metoda. Pe locul doi si trei urmeaza cardurile de credit si debit ca metode populare de plata.

Daca aveti un magazin online sau intentionati sa porniti un magazin de comert electronic este important sa luati in considerare gateway-urile dvs. de plata. Este important sa va asigurati intotdeauna ca oferiti clientilor dvs. o experienta de plata sigura si usoara; luati in considerare locatia publicului dvs. tinta, astfel incat sa va puteti asigura ca metodele de plata pe care le includeti le sunt cunoscute si familiare.

6. Impactul Coronavirusului (COVID-19) asupra cumparaturilor online

Una dintre cele mai mari schimbari in comportamentul de cumparaturi din 2020 si 2021 se datoreaza coronavirusului. Avand in vedere ca tarile din intreaga lume impun masuri stricte in incercarea de a limita raspandirea virusului, numarul consumatorilor online a crescut.

Potrivit unui studiu recent, din martie 2020, 42% din populatia SUA si-a cumparat alimente online cel putin o data pe saptamana. Acest lucru marcheaza o crestere puternica fata de 22% in urma cu doar doi ani. Vanzarile zilnice de produse alimentare online s-au dublat.

Si este mai mult decat un impuls temporar. Pandemia a provocat o schimbare a mentalitatii. Peste jumatate dintre cumparatorii de alimente online afirma ca sunt mai predispusi sa continue sa cumpere online chiar si dupa pandemie.

7. Cumparatorii se asteapta sa vada constant produse noi

Cumparatorii online solicita constant produse noi. De fapt, 75% din interogarile de cautare ale consumatorilor in fiecare luna sunt pentru produse noi. Acest lucru demonstreaza ca, atunci cand oamenii navigheaza online, cauta activ produse noi. In plus, 69% dintre consumatori sustin ca este important sau foarte important sa vada produse noi de fiecare data cand viziteaza un magazin sau un site de cumparaturi.

Companiile de comert electronic trebuie sa tina pasul cu nevoile consumatorilor. Industria de comert electronic este mai dinamica ca niciodata, iar comerciantii cu amanuntul trebuie sa evolueze pentru a reusi. Retailerii online trebuie sa ofere o experienta personalizata clientilor lor.

8. Cat de des cumpara oamenii online?

62% dintre cumparatorii online fac cumparaturi cel putin o data pe luna. 26% cumpara online o data pe saptamana, iar 3% spun ca fac cumparaturi o data pe zi.

Cu atat de multi cumparatori online in mod regulat sau care cauta produse pentru a cumpara online, cumparatorii se afla intr-o stare de indecizie. Nu numai ca petrec timp cercetand, dar aceleasi statistici de comert online arata ca acestia se simt coplesiti de numarul de optiuni pe care le intampina atunci cand navigheaza. Aproximativ jumatate dintre cumparatorii online (46%) nu au reusit sa finalizeze o achizitie online, deoarece au existat prea multe optiuni din care sa aleaga.

9. Categorii de comert electronic cu cea mai rapida crestere pe durata COVID-19

Pandemia provocata de coronavirus a dus la cresterea masiva a cumparaturilor din supermarketuri, farmacii, sau magazine de comert electronic. Un sondaj recent realizat de Adobe a aratat ca vanzarile de produse precum dezinfectanti pentru maini, manusi si masti au crescut cu peste 800% in primele 10 saptamani ale anului.

Hartia igienica si medicamentele fara prescriptie medicala pentru gripa, raceala si durere au disparut foarte repede de pe rafturile magazinelor online. Vanzarile au crescut cu 231% si, respectiv, cu 217%.

Pandemia a dus la inchiderea salilor de gimnastica si miscarea in aer liber extrem de limitata. Prin urmare, cererea de echipamente de fitness a crescut cu 55% doar in primele 2 saptamani ale lunii martie 2020, pe masura ce mai multi oameni au inceput sa faca miscare acasa.

10. Motivul principal pentru care cumparatorii online isi abandoneaza cosurile

Orice proprietar de magazin online va poate spune ce cosmar sunt cosurile de cumparaturi abandonate. Exista multe motive pentru cosurile de cumparaturi online. Insa conform unor statistici de comert online, 63% din aceste abandonuri se datoreaza costurilor suplimentare pentru transport.

Alte motive includ codurile de reducere care nu functioneaza, comenzile care dureaza mult timp pentru a fi expediate sau nevoia de a reintroduce informatiile cardului de credit sau datele de expediere.

in zilele noastre, transportul gratuit devine mai mult o necesitate decat un avantaj suplimentar. Adaugarea de costuri ascunse procesului de cumparaturi online, in special la ultimul pas, vor duce la abandonarea cosului. Aceste costuri sunt o sursa imediata de iritare pentru cumparatorii online, care ar putea vedea acest lucru ca o lipsa de transparenta.

Concluzie

Comertul online evolueaza rapid si in urmatorii ani vom vedea o dezvoltare ulterioara. Daca companiile doresc sa supravietuiasca in peisajul competitiv de astazi nu isi permit sa-si ignore prezenta online. Asadar, asigurati-va ca tineti cont de aceste statistici de comert online atunci cand planificati strategia dvs. de afaceri in 2021.