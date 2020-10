Bani, imagine cu scop ilustrativ

Un nou proiect de lege a trecut de Senat! Proiectul care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului referitoare la acordarea de ajutor financiar, sub formă de voucher, pentru sprijinul și încurajarea copiilor în practicarea sportului de performanță urmează să fie aprobată de către cea de-a doua camera decizională.

In articol:

Ordonanța de urgență urmărește îndemnarea tinerilor de a se înscrie și de a continua, în cazurile necesare, a sportului de performanță. Din nefericire, din ce în ce mai puțini copii urmează cursuri de sport, iar cu atât mai puțini practică un sport la nivel de performanță.

Astfel, prevederea legii este acordarea unor vouchere copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, vouchere ce pot fi folosite pentru cumpărarea de echipament sportiv, în valoare de 300 de lei.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Proiectul de lege care aduce un ajutor financiar copiilor

„Se aproba acordarea unui ajutor financiar, in anul 2020, sub forma de vouchere pe suport hartie, in vederea achizitionarii de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 15 ani in vederea practicarii sportului de performanta la un club sportiv/club sportiv scolar", este mesajul cuprins în proiectul de lege adoptat de Senat.

Banii ce vor fi oferiți ca ajutor financiar provin din bugetul ministerului Tineretului şi Sportului, iar voucherele vor fi distribuite de către direcțiile de sport și tineret, cât şi prin Direcţia pentru Sport şi Tinere a Capitalei, prin intermediul cluburilor sportive şi cel al cluburilor sportive şcolare la care sunt legitimați copiii.