„Stau și plâng în mașină” Cristina Șișcanu a izbucnit în lacrimi, când nimeni nu o vedea! Ce a pățit soția lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram cărora le povestește tot ce face atât pe plan profesional, dar și pe plan personal. Ultimele imagini cu ea de la InstaStory i-a emoționat pe internauți, căci soția lui Mădălin Ionescu a izbucnit în plâns și a început să facă mărturisirți emiționante.

Iată ce le-a povestit vedeta de televiziune fanilor ei de pe rețelele de socializare!

Cristina Șișcanu și Petra, fiica ei și a lui Mădălin Ionescu. [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu: „Am vrut să mă abțin să nu plâng, am vrut să spun și eu ceva”

Fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu, Petra, a împlinit cinci ani, iar asta a fost un adevărat moment de sărbătoare pentru toată familia. Vedeta a ținut să marcheze momentul printr-o povestioară emoționantă pe care le-a spus-o fanilor ei de pe Instagram, însă, nu s-a putut abține să nu izbucnească în lacrimi. Ea și-a amintit de momentul în care a aflat că este gravidă și a ținut să împărtășească acele momente și cu internauții.

„Am vrut să mă abțin să nu plâng, am vrut să spun și eu ceva. Stau în mașină și plâng ca fraiera, azi e ziua Petrei, face 5 ani. Mi-am amintit de momentul în care am mers la prima ecografie, în care mi s-a confirmat că sunt însărcinată, începusem să am grețurile de când s-a împlinit prima lună și m-au ținut până în luna a cincea, a fot groaznică perioada aceea. Mă întorceam de la doamna doctor de la ecografie, i-am auzit inima bătând, mi s-a confirmat că sarcina e în regulă.

Cristina Șișcanu în timpul sarcinii cu Petra [Sursa foto: Instagram]

Înainte de asta, eu conduceam pentru că nu suportam să stau pe scaunul din dreapta, mi se făcea și mai rău. În timp ce conduceam mi se făcuse rău și am început să vomit. L-am panicat și pe Mădălin, dar i-am zis că e totul ok. Eram într-un sens giratoriu, undeva pe Casa Presei, și nu aveam unde să opresc. Eram toată plină de fresh de portocale... Și ca toți părinții, ne întrebăm unde trece timpul. Au trecut deja 5 ani de când cu Petra, vom petrece mâine”, a povestit Cristina Șișcanu, la Instastory.