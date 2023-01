Ștefan a descoperit secretul prin care poți câștiga la loto! Bărbatul a luat premiul de 14 ori: „Teoria rămâne doar teorie, faptele vorbesc!”

In articol:

În fiecare an, o mulțime de oameni încearcă să se îmbogățească peste noapte, așa că joacă, mai des sau mai rar, la loto. Uneori, aceștia reușesc să obțină premiul mult râvnit, în timp ce alteori nu.

Iată însă că există un român care a descoperit metoda prin care oricine poate să câștige de fiecare dată.

Ștefan a petrecut ani întregi pentru a ajunge la această formulă, pe care acum a dezvăluit-o.

Ștefan a câștigat de 14 ori la loto iar acum spune cum a reușit

Ștefan Mandel este contabil și a devenit pasionat de loterie încă de când avea 30 de ani. Atunci, bărbatul a luat premiul cel are al Loteriei Române, în valoare de 78.783 de lei.

Chiar dacă a fost prima dată când norocul a dat peste el, omul a devenit din acel moment pasionat de a intra din nou în posesia premiului cel mare.

Prin urmare, fiind pasionat de cifre, acesta a încercat diferite metode pentru a ajunge din nou câștigător, ceea ce a și reușit.

„Dintotdeauna am fost acuzat de cei apropiaţi că sunt visător. Timp de 30 de ani am făcut studii în matematică pentru a descoperi modele noi din şirul lui Leonardo Fibonacci (matematician din secolul al XIII-lea) şi pentru a formula conceptul de „condensare combinatorică”. Din când în când cineva mă întreabă: „N-ai mai terminat odată?” În momentul cînd am ajuns la rezultate, am demonstrat tuturor că acestea sunt concrete şi nu visuri: am anunţat că voi lua premiul cel mare la loteria de la Sydney, în 1987. Toată lumea – şi ziarele şi cunoscuţii – mi-au zis: „Nu se poate, n-ai să reuşeşti!”.

Mi s-a mai spus: „Domnule Mandel, dacă așa ceva ar fi posibil, altcineva ar fi făcut-o, deja!”. M-am înfuriat; în acel an am spart loteria de la Sydney şi apoi am mai câştigat, consecutiv, de 13 ori marele premiu, şi 400 de mii de premii mai mici. Deţin „recordul mondial” în acest top; pe locul doi se află un elvețian care a câştigat doar de 3 ori, din noroc. Acum, vocile care, lung timp, au susţinut că sunt un visător, au amuțit”, a dezvăluit românul, într-un interviu.

După ce a dat marea lovitură la loteria din Sydney, unde a câștigat 1.400.000 de dolari, acesta a dezvăluit care ar fi secretul pe care se bazează.

„Nu există această formulă, singura cale de câștig cert stă în acoperirea tuturor posibilităților. Nu toate loteriile sunt rentabile din punctul de vedere al jucătorului. Dar cea de la Sydney mi-a dat posibilitatea să investesc 7 milioane de dolari și să câștig 27 milioane. Un fapt pe care l-am putut prevedea prin calcul matematic. În ultimă instanță, teoria rămâne doar teorie, faptele vorbesc!”, a mai spus celebrul câștigător.