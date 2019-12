Ștefan Bănică Jr a știut să reziste tentațiilor, deși ar fi putut să încerce și substanțe interzise, după bunul plac. Artistul a spus nu și știe că a fost o alegere bună.

La scurt timp după Revoluția din 1989, Ștefan Bănică Jr a fost în vacanță în Columbia. Acolo, câțiva români i-au oferit ocazia să încerce ce droguri și-ar fi dorit, dar el a refuzat.

Ștefan Bănică Jr., abordat cu droguri: "Mi-au zis să încerc"

"M-am temut de o chestie pe care nu am făcut-o niciodată: droguri. Am fost în Columbia, țara drogurilor, prin 1994, au venit niște românași de-ai noștri foarte prietenoși să-mi ofere tot ce vreau eu, gratis.

Citeste si: Ce face Lavinia Pîrva când copilul doarme! ”Sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri”

Citeste si: Ioan Isaiu l-a umilit pe Ştefan Bănică Jr, pe care îl consideră un actor modest: „E ca Bănică Jr versus Mălăele”

Mi-au zis să încerc măcar. Am zis nu, mi-a fost frică! În sensul că, deși era o experiență, puteai s-o faci o dată și atât, ce se putea întâmpla?! Dar nu, mi-a fost frică, recunosc. Pentru că am zis: mă, dacă o să-mi placă? Dacă devin dependent? Și nu-mi pare rău că nu am făcut-o", a declarat Ștefan Bănică Junior într-o emisiune de televiziune.