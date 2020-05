In articol:

Ștefan Bănică Jr are un credit la bancă, contractat acum 12 ani. În 2008, Stefan s-a împrumutat cu 1,68 de milioane de euro pentru ridicarea unui bloc cu zece apartamente pe care, ulterior, dorea sa le vanda sau sa le inchirieze. Lucrarile au debutat in 2010, dar au mers mai greu decat si-a imaginat cantaretul, iar blocul nu a fost gata nici in 2013. Mai mult, în toamna lui 2013, a trebuit sa faca plata pentru lucrarile de finisare, executate de o firma cu care Banica a incheiat un contract pentru tencuieli, zugraveli, instalatii electrice, instalatii termice, fatade, amenajari interioare, acoperis, lift, parchet, tamplarie termopan, usi si finisaje totale.

Citeste si: Prima fotografie oficială cu băiețelul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică

Citeste si: Lavinia Pîrva, despre agresivitatea lui Ștefan Bănică: „Este foarte greu...”

Pe 2 septembrie 2013, firma de constructii i-a eliberat lui Banica o factura fiscala de 969.252 euro fara TVA, dupa ce, in 2011, aceeasi firma efectuase lucrari de constructii la structura blocului de 130.750 euro fara TVA. În acest context, Bănică a cerut băncii, la finalul lui 2012, să reeșaloneze datoria, obținând o prelungire de 5 ani. Bănică Jr figurează ca debitor, în timp ce mama sa, Sanda Vlad Liteanu, este „debitor al obligatiei garantate”. (vezi ce mai face prima femeie care l-a făcut tată pe Bănică jr)

Ștefan Bănică Jr are un credit la bancă. Trebuie să dea banii până în ianuarie 2023

La finalul lui 2017 s-au împlinit cei 5 ani, dar creditul tot nu a fost achitat. Astfel, pe 3 ianuarie 2018, Ștefan Bănică Jr și Sanda Liteanu au cerut de la bancă un nou aviz de prelungire a ipotecii mobiliare, care expiră pe 30 ianuarie 2023. „Prin aceasta garantie ipotecara mobiliara se garanteaza creditul in suma de 1. 680. 000 eur (un milion sase sute optzeci mii euro), acordat de.... catre Banica Stefan si Vlad-Liteanu Sanda”, se arată în contract.

, se mai scrie în document.