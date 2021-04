Ștefan Bănică Jr., despre lecțiile importante de viață primite de la tatăl lui: „Și-au pus amprenta pe modul meu de a gândi”

In articol:

Ștefan Bănică Jr. și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu tatăl său. Deși au trecut mulți ani de când părintele artistului a încetat din viață, protagonistul filmului „Liceenii” vorbește de fiecare dată cu emoție despre regretatul cântăreț.

Șefan Bănică Jr. a dezvăluit că a primit cele mai importante lecții de viață, iar acest lucru l-au făcut pe artist să aprecieze munca oamenilor. Totodată, cântărețul a rememorat un dialog pe care l-a avut cu tatăl lui, înainte de a juca în „Liceenii”.

„Lecțiile de viață primite de la tata și-au pus amprenta pe modul meu de a gândi. De exemplu, puști fiind, i-am spus: ‘Tată, am fost la un film și nu mi-a plăcut actorul din rolul principal. Mi s-a părut că e slab’. Era un film românesc. Tata tace. Apoi spune: ‘Ai fost la film… ai plătit bilet?’. Nu, am intrat că a zis cineva că sunt băiatul lui Ștefan Bănică! ‘Deci nu ai plătit biletul. Atunci să nu îți mai dai cu părerea despre cineva care a făcut ceva. Tu ce ai făcut? Nu ai făcut nimic. Când o să plătești bilet, să îți dai cu o părerea. Când o să faci ceva, să îți dai cu părerea”.

Ștefan Bănică senior

Lecția de viață a fost înțeleasă abia peste ani

De asemenea, după ce a jucat în filmul „Liceenii”, regretatul Ștefan Bănică și partenerul Laviniei Pârva au reluat același subiect. În acel moment, Ștefan Bănică Jr. a conștientizat cuvintele tatălui său. A fost o lecție de viață pe care îndrăgitul artist o ține minte și la momentul actual, spunând că nu trebuie să judecăm pe alții, în contextul în care noi nu am realizat nimic în viață.

Ștefan Bănică Jr.

„Au trecut anii și am făcut „Liceenii'. Am vorbit din nou cu tata. „Auzi, rămân la aceeași părere, dar acum ai dreptul să vorbești', mi-a spus el. Am înțeles atunci cum merg lucrurile când vrei să pui cărămidă peste cărămidă și să faci o construcție. O clădire nu începe cu etajul întâi, începe cu parterul”.