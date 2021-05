Ștefan Ciuculescu, în conflict deschis cu Rapid înainte să vină la Survivor! Nu fusese plătit de 3 luni și făcuse memoriu la FRF! Cât câștiga faimosul în liga a 3-a? Dezvăluiri exclusive

In articol:

Ștefan Ciuculescu are 27 de ani și este încă jucător de fotbal în activitate. Totuși, o situație extrem de neplăcută l-a făcut să-și întrerupă o perioadă activitatea sportivă și să vină în Republica Dominicană.

Ștefan Ciuculescu a vorbit, cu doar o lună înainte de venirea la Survivor, despre problemele pe care le are la clubul Rapid. El spunea, în februarie, că nu a mai primit salariul de trei luni și că a ajuns să facă un memoriu la Federația Română de Fotbal pentru a-și recupera banii. Portarul explica atunci că a fost condiționat cu semnarea unei rezilieri unilaterale a contractului cu Rapid, în cazul în care vrea să-și recupereze sumele restante.

”Mi-au spus că dacă vreau banii trebuie să reziliez contractul”

”Cu salariile suntem bine: avem de luat! Eu am făcut deja trei luni, dar băieții, din ce am înțeles, și-au mai luat, așa, câte o lună, pe octombrie, urmează să-și ia o jumătate de lună pe noiembrie... dar nu sunt probleme... E doar lichidare la Rapid. Am depus și memoriu, pentru că m-am simțit jignit în momentul în care s-au dat acele salarii pe luna octombrie înainte de sărbători și au primit doar jucătorii de care clubul are nevoie în continuare. De cei de care s-au folosit și a fost nevoie, nu s-au mai dat salarii. Au spus că nu e cazul, că dacă vreau să-mi iau salariul trebuie să și reziliez... așa mi s-a spus de către domnul Andrei Nicolescu. Eu n-am vrut să reziliez, îți dai seama...

Ștefan Ciuculescu e portar la Rapid

Dorința mea a fost să mă reîntorc la Rapid având speranța că voi juca la prima echipă. Domnul Andrei are, așa, un dinte împotriva mea, din ce știu eu. Nu înțeleg de ce, nu cred că l-am deranjat cu ceva vreodată. Această atitudine a dânsului m-a împins pe mine să depun memoriu și nu știu cât de bine dă asta ca imagine pentru clubul Rapid”, a povestit Ștefan Ciuculescu într-un interviu pentru GSP.

Transferat la o echipă unde media salariilor era de 1.000 de lei pe lună

Ștefan Ciuculescu a venit la Rapid în 2017, când echipa era în liga a patra. După ce a promovat cu lotul Rapidului în liga a treia și apoi într-a doua, clubul l-a anunțat că nu mai are nevoie de serviciile lui. Ciuculescu s-a transferat la Progresul Spartac, acolo unde media salariilor era de 1.000 de lei pe lună, însă după un an a revenit la Rapid, la echipa a doua, tot în liga 3. Ciuculescu spera însă că evoluțiile lui vor convinge conducerea să fie adus în primul lot, dar din păcate nu a fost deloc așa. Din contră, lucrurile au degenrat, forțându-se oarecum plecarea lui din club, conform propriilor declarații. Până la urmă, Ciuculescu a preferat ”transferul” în Republica Dominicană, acolo unde poate fi văzut pe tresee, la Survivor România 2021.