Ștefan Ciuculescu, în pericol de eliminare la Survivor România. Reacția surprinzătoare a Faimosului: „Am fost cel mai slab!”

Faimoșii au pierdut cel de-al doilea meci pentru imunitate din această săptămână la Survivor România și au făcut nominalizări pentru eliminare. Ștefan Ciuculescu și-a auzit numele de cele mai multe ori și riscă să părăsească competiția duminică seara.

Ștefan Ciuculescu riscă eliminarea la Survivor România

Vedetele au avut parte de un consiliu tensionat, după ce au pierdut imunitatea la Survivor România. Faimoșii s-au votat între ei, iar Ștefan Ciuculescu a primit trei nominalizări, în timp ce Raluca Dumitru și Zanni câte o nominalizare. Astfel, fostul rapidist intră în cursa pentru eliminare.

Ștefan Ciuculescu s-a așteptat să fie propus spre eliminare, pentru că, susține el, a avut o perioadă în care nu a reușit să aducă multe puncte pentru echipa sa. „Așa cum am mai spus, mă așteptam, mai ales că în aceste săptămâni am fost cel mai slab din echipă. Nu mă surprinde absolut deloc. Asta e situația, mergem mai departe. Megem cu capul sus, pieptul în față, suntem bărbați. N-avem ce face”, a declarat Faimosul.

Albert Oprea și Ștefan Ciuculescu sunt nominalizați spre eliminare și riscă să părăsească competiția duminică seara.

Faimoșii, dezamăgiți de înfrângerea din meciul pentru imunitate

Șansele ca un Războinic să părăsească competiția Survivor România la finalul săptămânii s-au înjumătățit.

Raluca Dumitru: Nu a fost o zi foarte bună pentru mine. Finalul nu m-a avantajat. Îmi pare rău că nu i-am oferit șansa lui Zanni să ajungă la final. Sunt dezamăgită de mine.

Zanni: Vreau să-i spun Ralucăi că deși e aici de foarte puțin timp nu a avut nimeni așteptări de la ea. Părea o lady. Sunt mândru de ea și o vom folosi la toate ștafetele. A fost doar o zi în care nu a ajuns la final. Mă bucur că intru cu ea la ștafetă. Astăzi nu a am reușit să intru, dar ea e de apreciat. Fetele au făcut tot ce au putut. Maria este o față foarte complexă, completă. Aici iar mi se face dor de Ana, că nu mai aducea eaatâtea puncte. Azi am dat tot ce am putut, ce o fi o fi.

Ștefan Ciuculescu: Starea de noapte îmi aduce aminte de un meci important. Am simțit la fiecare pas pe acest traseu ritmul tobelor din Giulești. Astăzi Dumnezeu s-a întors cu fața la mine și s-a demonstrat treaba asta.