Ștefan Ciuculescu își caracterizează foștii colegi de echipă. Ce a putut spune despre un Faimos: "Un tigru în junglă..."

In articol:

Ștefan Ciuculescu a fost invitat, astăzi, în platoul Teo Show, unde a vorbit despre întreagă experiență din Republica Domincană, dar și despre foștii colegi de echipă.

Deși a avut câteva probleme cu anumiți Faimoși, fostul concurent a reușit să treacă cu bine peste aceste dificultăți.

Astfel, a rămas în relații relativ bune cu toată lumea. Despre Zanni, Ștefan susține că este un băiat foarte isteț și cu un suflet mare.

Citeste si: Când va ajunge Ștefan Ciuculescu înapoi în România din Republica Domincană: „Mai am un singur lucru de făcut”

În continuare, despre Elena Marin a ținut doar să precizeze faptul că este o bună dansatoare. A vorbit frumos și despre Culiță, dar și despre Sebastian.

Citeste si: Cornelia si Lupu Rednic au menționat motivul pentru care nu au copii- bzi.ro

Zanni: Foarte foarte destept și are un suflet mare

Cosmin: Un băiat de nota 1000

Culiță: Te iubesc fratele meu

Elena Marin: E o bună dansatoare

Jador: Nu am apucat să îl cunosc, am inteles că a vorbit frumos si abia astept să îl cunosc

Irisha: Sora mea, abia astept să mă întâlnesc cu ea

Sebi: Un tigru în junglă

Ștefan Ciuculescu, eliminat de la Survivor România

Ștefan Ciuculescu a fost eliminat de la Survivor România și a făcut primele declarații înainte de-ași luat rămas bun de la colegii săi.

Ștefan Ciuculescu [Sursa foto: Captură KANAL D]

„Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară.

Citeste si: Ștefan Ciuculescu a spus tot adevărul despre nominalizarea lui Zanni: "M-a nominalizat pentru că..."

Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte....

Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp. Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a spus Ștefan Ciuculescu înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.