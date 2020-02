Ștefan Farrel, iubitul Biancăi Rus, avansuri de la un alt bărbat!

Totul a pornit se pare de la Oana Radu și ceea ce părea a fi o discuție amicală s-a transformat într-un scandal, ajungându-se la amenințări cu procese.

Ștefan Farrel, iubitul Biancăi Rus, a făcut un schimb de mesaje dure cu Oana Radu, după ce aceasta ”l-a clasat într-o categorie”, a povestit concurenta în emisiune.

Ștefan i-a transmis Oanei Radu că îi va da o notificare, iar dacă nu se oprește o va da în judecată. Se pare că totul a pornit de fapt de la un prieten al Oanei Radu, hairstylistul gay al artistei, care ar fi spus despre Ștefan Farrel că ”e de-al lui”.



Ștefan Farrel a intrat prin telefon la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și și-a spus punctul de vedere referitor la această discuție.

”Sunt foarte mândru că mă iubesc și bărbații, sunt efectiv în al nouălea cer. Dacă mă iubește și stilistul ei, înseamnă că sunt de o frumusețe rară”, a spus ironic Ștefan Farrel, apoi i-a transmsi Biancăi Rus că ea nu trebuie să se lase influențată de ce zic alții.

Oana Radu și Bianca Rus, discuții din cauza lui Ștefan Farrel

Nu este prima dată când Bianca Rus și Oana Radu au o discuție aprinsă pe tema iubitului primei, Și asta pentru că Oana Radu nu crede că Ștefan Farrel este iubitul Biancăi.

Oana Radu a încercat să afle de la Bianca Rus care este relaţia dintre ea şi Ştefan Farrell, de care se plângea în culise că nu a sunat-o o zi întreagă. Bianca Rus făcea pe supărata că nu a sunat-o bărbatul cu care are o relaţie, moment în care fetele au luat-o la întrebări cu privire la Ştefan.

Oana Radu a izbucnit după ce Bianca Rus nu voia să își asume că este într-o relație cu Ștefan Farrell

"Eu am vrut să știu dacă sunt sau nu împreună și mi-a spus că nu, că sunt prieteni. Și acum eu știu că în viață trebuie să spui adevărul și am întrebat-o: „Bianca, este sau nu este iubitul tău?” A zis că da. Când i-am zis că îl cunosc a spus că sunt de fapt prieteni. După care am întrebat-o dacă s-au sărutat, a zis că sunt la început. Păi la început ce facem, mergem la biserică? La bibliotecă? Sărutat nu, sexuț nu, ce facem a început?", a spus Oana Radu la "Bravo, ai stil! Celebrities".

La rândul ei, Bianca a venit cu o explicaţie pentru Oana.

"Este un început de relație frumoasă în care nu vreau să se implice absolut nimeni. Mă interesează doar pe mine și el ce este între noi. Pentru un început de relație nu-l pot numi „iubit”. Țin la el și îl consider prietenul meu. Când o să am sentimente de iubire, atunci o să-i spun „iubitule”.