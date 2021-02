In articol:

Ștefan Mandachi are un frate geamăn. Vezi cu ce se ocupă Andrei Mandachi, fratele afaceristului care a construit un metru de autostradă.

manele, având la activ chiar și o colaborare de succes cu mai cunoscutul din domeniu, Liviu Guță

Andrei Mandachi[Sursa foto: Facebook]

Ștefan Valentin Mandachi are 34 de ani și este născut în Călărași. Acesta este un antreprenor și avocat român, fondatorul mai multor francize, printre care și cel mai mare lanț de restaurante cu specific grecesc de tip servire rapidă din România și estul Europei.

Ștefan Mandachi are un frate geamăn. Vezi cu ce se ocupă fratele afaceristului[Sursa foto: Facebook]

Fratele lui Ștefan Mandachi, cântă manele

Andrei Mandachi cântă manele cu Liviu Guță! Ștefan, deținătorul unui lanț de fast-food, nu este singura celebritate din familie.

Andrei, fratele geamăn al lui Ștefan, este și el afacerist, dar și un cântăreț de manele, având la activ chiar și o colaborare de succes cu cunoscutul Liviu Guță.

Sub numele ”Di Gianno”, Andrei Mandachi a produs împreună cu Liviu Guță melodia ”Două zile beau”, lansată acum mulți ani, care a strâns pe Youtube zeci de mii de vizualizări!

Andrei Mandachi[Sursa foto: Facebook]

Ce studii are Ștefan Mandachi

Antreprenorul a absolvit Facultatea de Drept și a profesat ca avocat, câțiva ani după terminarea studiilor. Mai apoi s-a ocupat exclusiv de extinderea afacerilor sale.

„Mi-e teamă să nu mor un ratat vocațional. Adică dacă mor, măcar să spun că am făcut ce mi-a plăcut. Eu nu vreau să mor cu ‹‹of›› în suflet. Am rămas cu semne de întrebare majore după ce n-a mai fost mama. Am învățat că trebuie să lupți până în ultima clipă a vieții, așa cum a luptat ea, i-a fost extrem de greu, cumplit. Toată viața m-am temut să nu moară mama. Până nu a venit doctorul să îmi spună ‹‹condoleanțe››, nu am crezut că va muri. Până în ultima clipă i-am zis să fie supraom. Trebuie să trăiești viața visurilor tale, să nu iei viața în glumă. E lecția pe care Dumnezeu mi-a dat-o cu mama: că trebuie să trăiesc în acord cu ceea ce vrea sufletul meu. Eu am o obsesie- orice om care își găsește vocația trebuie să picure și un pic de antreprenoriat pentru a face din asta o posibilitate de a trăi.”, a spus Ștefan Mandachi pentru insociety.ro.