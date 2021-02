In articol:

Ştefan Mandachi vrea să construiască o şcoală pentru copiii sărmani din Africa. Antreprenorul îndeamnă românii să doneze pentru această cauză.

Ştefan Mandachi vrea să construiască o şcoală pentru copiii sărmani din Africa

Ștefan Mandachi s-a implicat într-un proiect care vizează o cauză umanitară.

Antreprenorul român dorește să construiască o școală pentru copiii sărmani din Africa

Mandachi este de părere că doar prin educație se pot stopa toate relele de planetă și trebuie să investim în asta.

”FACEM O ȘCOALĂ LA UN ORFELINAT DIN AFRICA? Astăzi am fost în satul Iganga, unde 25 de copilași fără părinți, trăiesc într-o căsuță cu două camere. Am văzut cu ochii mei: dorm câte doi în pat, astfel: 11 copii într-o cameră de 9 mp, 14 copii într-o cameră de 9 mp.

Pe mine m-a zdruncinat cu totul interacțiunea cu ei, mai ales cazul unui copilaș, care are un handicap la un picior, pe care și-l târâie. L-am rugat să-mi deseneze cum arată visul lui. Ce mi-a desenat? O mamă, un tată... și o școală.

Citeste si: Cine este Ștefan Mandachi, antreprenorul deghizat din emisiunea Șef sub acoperire

Ştefan Mandachi vrea să construiască o şcoală pentru copiii sărmani din Africa[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cum se simte minorul care a fost bătut de un bărbat în Hunedoara și ce s-a întâmplat cu agresorul- bzi.ro

I-am promis că scot desenul lui la licitație și cu banii strânși vom turna temelia unei școli. Părinții lui nu mai sunt, nu-i mai pot aduce, dar școala nu mă las până când n-o fac.

De câteva zile sunt în Africa. Sunt șocat câte asemănări sunt cu anii 90 din România. Corupția i-a distrus. Iar corupția se naște din cauza lipsei educației! Corupția ne-a distrus și nouă țara și ne-o distruge în continuare (nu vă iluzionați că am scăpat de ea).

Citeste si: Ștefan Mandachi, primul „Șef sub acoperire” din noul sezon al emisiunii. Vezi cum arată antreprenorul deghizat

Ştefan Mandachi vrea să construiască o şcoală pentru copiii sărmani din Africa[Sursa foto: Instagram]

Toate relele pe planeta aceasta pornesc de la lipsa educației. Toate crimele, foametea, ororile, lipsurile, pornesc de la educație. Atât în lumea a treia, cât și la noi.

În Uganda, rata mortalității este enormă. Jumătate din populație are media de vârstă de 15 ani.

Am construit o fântână în Uganda, poimâine finalizăm alte două în Rwanda. Eu sunt VOLUNTAR LA Fundatia “Jeni Mandachi” și fac asta pt. numele mamei mele. Cele două fântâni se fac prin generozitatea a doi români despre care vă povestesc când ajung în Rwanda. Pe cea din Uganda am plătit-o eu.”, a scris Ștefan Mandachi pe Instagram.

Ştefan Mandachi vrea să construiască o şcoală pentru copiii sărmani din Africa[Sursa foto: Instagram]

Unde se pot face donațiile

Ștefan Mandachi îi îndeamnă pe cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare să sprijine această cauză și să doneze pentru copiii sărmani din Africa.

”Dacă vreți să fiți ctitorii școlii pt. orfani, donați în conturile Fundației “Jeni Mandachi” cu titlul ȘCOALĂ PENTRU ORFANI. Eu personal mă voi asigura că numele fiecărui donator va fi inscripționat pe zidurile școlii.”, a scris Mandachi pe rețelele de socializare.

Conturile sunt acestea:

RO52BTRLRONCRT0496865701- RON

RO02BTRLEURCRT0496865701- EUR

RO57BTRLGBPCRT0496865701- LIRE