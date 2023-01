Ștefan Mandachi vrea să investească toți banii pe care îi căștigă cu restaurantele sale. Omul de afaceri are planuri mari: „Voi motiva oamenii să vină alături de mine”

In articol:

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din țara noastră. Patronul unui lanț de restaurante care au extrem de mult succes, omul de afaceri nu stă deloc rău din punct de vedere financiar.

Și pentru că sumele pe care le câștigă nu sunt deloc de neglijat, acesta și-a propus să investească toți banii pe care îi face într-un domeniu care este extrem de

discutat în țara noastră.

Ștefan Mandachi [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Ștefan Mandachi, promotorul vehement al Autostrăzii Moldova, a reacționat imediat după tragedia din Iași: ”Șapte oameni așezați direct în sicrie”

Citeste si: „O să avem un nepoțel.” Culiță Sterp a făcut un anunț pe rețelele de socializare. Fanii au fost foarte curioși- kfetele.ro

Citeste si: Acest bătrân are o singură dorință: închiderea abonamentului Orange! Facturile duble și angajații nu îi dau pace: „Nici nu pot dormi noaptea de stres”- bzi.ro

Ștefan Mandachi are planuri mari și vrea să facă investiții majore în viitorul apropiat

Multă lume se întreabă care a fost rețeta succesului lui Mandachi. Omul de afaceri spune că totul pornește de la mentalitate și de la scopurile pe care le ai în viață.

„Aș vrea să cred că sunt un visător pragmatic. Visul meu în trecut a fost să fiu bogat, să am avere, să am mașini. Am ajuns la 36 de ani să mă bucur de visurile pe care le-am realizat deja. Am realizat deja, și? Încerc să mă ancorez în realitate”, a declarat omul de afaceri pe YouTube, în cadrul unui podcast.

Pe lângă lanțul de restaurante, acesta mai deține un hotel în Suceava. Chiar dacă localurile sale au succes, omul de afaceri spune că vrea să își îndrepte atenția spre un nou domeniu, și anume educația.

„Eu voi face un pas în lateral din industria în care activez. Unde? În educația online. Investesc în educație. Tinerii, în ziua de astăzi, sunt în trendul telefoanelor. Telefonul ori e o armă de autosabotare, ori e adicția lor. În businessul meu oricum nu mai fac management operațional de foarte mult și mă focusez, mă voi îndrepta concret către industria online, în educație. Voi încerca să explic prin ce am trecut, voi motiva oamenii să vină alături de mine să putem să oferim material generat din propria experiență. Tinerii au nevoie să înțeleagă că educația le aduce milioane de dolari”, a completat Ștefan.

Afaceristul și-a propus să inspire tinerii care sunt mereu conectați la internet. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Ștefan Mandachi, "românul cu autrostrada", a fost studentul unei vedete! Mihaela Tatu a fost profesoara lui FOTO