Ștefan Stan a devenit TATĂ! Soția lui a născut o fetiță perfect sănătoasă și e în al nouălea cer: „E un dar divin”

Ștefan Stan alături de soția sa [Sursa foto: Instagram]

În acest moment, Ștefan Stan este un artist împlinit din toate punctele de vedere. Cântărețul a devent tătic pentru prima dată, soția sa a născut o fetiță perfect sănătoasă. Ștefan Stan și Simona traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Artistul este extrem de fericit și emoționat după ce și-a strâns bebelușul în brațe.

Soția lui Ștefan Stan a născut prin cezariană, potrivit unei surse apropiate ale artistului. Cu toate astea, atât proaspăta mămică cât și bebelușul sunt perfect sănătoase. În plus, Ștefan Stan și Simona au avut grijă pe tot parcursul sarcinii de toate pregătirile necesare. Prospeții părinți au pregătit camera fetiței, ba mai mult decât atât, au cumpărat toate lucrurile necesare bebelușului.

În urmă cu ceva timp, cu ocazia acestui eveniment fericit din viața sa, Ștefan Stan a declarat că nu poate să exprime în cuvinte tot ceea ce simte, vestea că o să devină tătic l-a emoționat la maxim pe cântăreț.

Ștefan Stan a pregătit camera bebelușului

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O așteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră. Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuța are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deși a fost destul de greu. Nu știam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte așa cum aveam înainte, ca de altfel toți artiștii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupați să ne amenajăm cuibul și să o așteptăm pe prințesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria și camera ei”, a declarat Ștefan Stan.

Sursa: click.ro