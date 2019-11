În urmă cu o săptămână, Ștefan Stan s-a căsătorit civil cu Simona, femeia pe care o iubește de patru ani și alături de care a decis să facă un pas important în viață. Din păcate, evenimentul fericit avea să fie umbrit de faptul că mama artistului, Mihaela Soare, a decedat înainte de a-și vedea băiatul însurat și la casa lui.

Într-un live exclusiv la WOWbiz.ro, cântărețul avea să spună și ce trăiri a avut în acele momente, unele de o sensibilitate aparte. ”La cununia mea civilă cu Simina au fost două părți, una în care ne-am bucurat de momentul important din viața noastră, și una în care am fost extrem de triști, fiindcă mama nu a fost alături de noi la evenimentul planificat alături de ea și cu ea. A fost un sentiment dureros, sincer, doar cineva care și-a pierdut un părinte poate înțelege ce spun, este ceva de neexprimat în niciun fel pierderea mare, este ceva greu, ceva groaznic. Însă, ăsta este cursul vieții din păcate...”, a spus Ștefan la WOWbiz.ro!

Ștefan Stan a povestit de ce a fost ”băiatul mamei”

Ștefan a adus discuția și într-un punct dureros pentru el, când de nenumărate ori au fost aruncate vorbe conform cărora ar fi fost ”băiatul mamei”. ”De multe ori, am fost ”certat” că sunt băiatul mamei, dar adevărul este altul. În momentul în care ajungi să fii părinte, atunci vei înțelege ce înseamnă apropierea aceasta între mamă și copil. În momentul în care tu, ca și copil, ajungi să ai numai un părinte de care să te poți agăța în momentele de slăbiciune, în momentele de depresie și momentele de bucurie, să te duci să povestești sau să ceri un sfat,atunci, abia atunci poți înțelege legătura aceasta de suflet și să te bucuri că ai fost foarte norocos. Pentru mine, mama a ținut loc de doi părinți, de șapte frați dacă vreți...Avea foarte multe calități, totdeauna a impresionat doar prin felul ei de a fi, nici nu trebuia să facă multe lucruri, căci doar dacă intrai pe ușa ei, indiferent dacă erai prieten sau străin, își oferea totul”, a mai povestit Ștefan Stan la WOWbiz.ro

Ștefan Stan a vorbit despre moartea mamei sale! ”Am o singură poză cu ea și câteva filmări la mine în telefon, pe care am să le păstrez pentru mine”

Ștefan Stan a vorbit despre moartea mamei sale cu tristețe și melancolie. ”Eu cu mama nu prea am poze, doar una de Paște, am și câteva filmări la mine în telefon, pe care am să le păstrez, sunt momente unice, cu mine și cu ea, unele care mă emoționează. Din păcate, nu o să mai pot avea altele de acum înainte. Acesta este momentul trist pentru mine, nu am peste el și nici nu am să trec vreodată!”, a spus cântărețul la WOWbiz.ro!