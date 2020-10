Ștefan și Simona Stan

Ștefan Stan a ajuns de urgență cu soția lui la spital, însărcinată în 9 luni, aseară. Deși frumoasa blondină trebuie să nască la începutul lunii noiembrie, se pare că ar fi avut primele semne că urmează să nască. Totuși, Ștefan a declarat, la scurt timp după aceste momente, că a fost o alarmă falsă.

Ștefan Stan, primele declarații după ce a mers la spital cu soția lui

Simona, soția lui Ștefan Stan, este însărcinată în 9 luni și trebuie să nască la începutul lunii noiembrie, însă aseară se pare că îndrăgostiții au mers la spital, pentru că femeia nu se simțea bine. Ulterior, femeia a fost preluată de către medici, iar Ștefan a fost anunțat faptul că aceasta va fi internată. Totuși, se pare că azi noapte i-au fost făcute mai multe perfuzii, iar tot aseară, medicii i-au dat drumul. În imaginile postate de cântăreț, se poate observa faptul că tânara mămică este pe bancheta din spate a mașinii, semn că a fost externată.

“În siguranță”, “Vă mulțumim pentru mesaje” și “Alarmă falsă” sunt gândurile așternute pe fotografia postată de artistul la scurt timp după ce a plecat cu soția lui de la clinica privată unde a primit îngrijiri medicale.

Imaginea postată de Ștefan Stan pe contul de socializare

Ștefan Stan, detalii despre viața personală

Ștefan Stan, în vârstă de 43 de ani, a dat detalii despre viața lui personală, după ce au apărut mai multe articole în presă despre situația lui financiară proastă.

“S-a scris cum că am fost sărac, că mi-au lipsit multe, ceea ce nu-i adevărat. Am avut tot ce mi-am dorit și nu mi-a lipsit nimic. Nu am fost un copil sărac. Mama m-a trimis însă la munca pentru a învăța să apreciez tot ceea ce primesc, ca să mă obișnuiesc cu munca. Am început să muncesc de la 16 ani, nu din cauza dificultăților financiare, ci pentru că parintii mei au încercat să mă învețe ce înseamnă munca și care este valoarea banului. Să pot aprecia valoarea banului și să învat că lucrurile se obțin prin muncă. Am învîțat să mă feresc de omul prost și de femeile nervoase”, a declarat Ștefan Stan.