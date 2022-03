Ștefan Stan și soția lui au vorbit despre problemele care i-au ținut zile întregi în spital! Simona a plâns în direct!

In articol:

Ștefan Stan este un artist foarte apreciat în industria muzicală românească. A devenit faimos în urma participării la un concurs celebru de muzică, pe care care l-a și câștigat. Pe lângă proiectele de succes pe care le are în desfășurare, artistul se bucură și de o familie minunată, formată acum din 4 membri.

Ștefan Stan vorbește despre mezina familiei

În urmă cu câteva luni, Ștefan Stan a devenit tată pentru a doua oară. Este mai fericit ca niciodată, că are copii superbi și o soție minunată. Invitat în emisiunea Teo Show, Ștefan Stan a vorbit despre cea mică, Mira, cum face când vine vorba de mâncare.

"Avem una bucată bebeluș care ferească Sfântul, Doamne ferește dacă nu ai ceva, o jumătate de sân, o ceva când îi e foame. Rupe cămășile. Face jale. A zis și doamna doctor că așa ceva, mai rar. Acum e bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut o perioadă, nu doresc la dușmani de dușmanii mei, la nimeni nu doresc. Nu doresc să treacă prin ce am trecut eu.", a povestit Ștefan Stan.

Ștefan Stan și soția lui, adevărul despre greutățile prin care au trecut Ștefan Stan și soția lui [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși perioada neagră a trecut, cântărețul încă este răvășit de cele întâmplate. Acesta s-a deschis și a povestit ce a simțit în momentul în care și-a văzut soția în acea situație și cum au ajuns să meargă cu ambulanța, în repetate rânduri, la spital.

"Totul a decurs normal, iar după 5 zile de la externare, s-au întâmplat lucruri nevoite de nimeni, așa a fost să fie. Nimeni nu a vrut să facă rău nimănui, dar eu unul am zis că e e <<la revedere>> Simona. Am trăit cu impresia asta pentru că m-am speriat efectiv. Eu nu sunt o fire care se sperie, sunt rece, foarte tare. Venea ambulanța la noi constant. Femeile de la 112 mă cunosc acum. La modul ăsta a fost, greu.", a mărturisit Ștefan Stan, la Teo Show.

Simona nu a putut fi prezentă în platou, însă a intrat în legătură directă, prin Skype. Aceasta a povestit cu emoție în glas clipele grele prin care a trecut și cum se simte în momentul de față.

"Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Încă nu am tăria și puterea ce mi s-a întâmplat. Parcă a fost un coșmar, tot ceea ce s-a întâmplat. Dar mă bucur că sunt bine și că sunt alături de familia mea. Contează că m-am pus pe picioare. Nu mă simt încă pregătită să vorbesc, au fost mult prea multe, au venit toate una după alta de dinainte să nasc chiar, am avut ceva probleme și parcă simțeam că nu se mai termină. Când aveam impresia că lucrurile stau mai bine, se întâmpla iarăși să fiu mai rău decât am fost prima dată.", a spus Simona, în emisiunea Teo Show.

La un moment dat, când a venit vorba despre Elif, nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi. Soțul ei a calmat-o imediat, astfel a putut să continue să vorbească despre ceea cea mai grea perioadă din viața ei.

"Când am venit acasă după cele 5 zile după ce am început să mă simt rău, am avut mare noroc că a fost și mama aici, pentru că eu pe Elif nu am putut decât să îi zic "Bună dimineața" și mi-o aduceau ori mama ori Ștefan să o pup, eu nu puteam să mă ocup de ea. Pentru mine era groaznic. Eu nu am lipsit niciodată de lângă ea în tot acest timp și chiar și când m-am internat au fost cele mai cumplite zile din viața mea, să stau fără Elif să nu o văd. Acum lucrurile au revenit la normal, mă pot bucura din nou de ea.", a mai declarat Simona, în cadrul emisiunii Teo Show.