Ștefana de la „Bravo, ai stil!” a născut în urmă cu câteva ore un băiețel perfect sănătos! „Sunt epuizata psihic si fizic”

In articol:

Ștefana Peev și soțul ei, Maximilian Peev, au devenit părinți în urmă cu doar câteva ore. Tânăra este fostă concuretă a concursului „Bravo, ai stil”, sezonul 2, însă nu a stat prea mult în competiiție. După ce a părăsit emisiunea, aceasta a devenit cu atât mai cunoscută pe rețelele de socializare, unde în prezent are o comunitate de circa 173 de mii de urmăritori pe Instagram.

Ștefana își ține la piept primul copil[Sursa foto: Instagram]

Ștefana, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a devenit mămică

Tânăra a ales să nască natural și a avut un travaliu destul de lung și dureros, de 33 de ore, dar la finalul întregii experiențe, Ștefana spune că a meritat! Leon Peev s-a născut ieri, 17 martie, la ora 15:13 și a avut 3.7

kilograme și 54 de centimetri. Atât ea, cât și soțul ei sunt pe culmile fericirii și trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.

„Parca am amortit. Miscarile de pe tavan inceteaza si ceata mi se ridica de pe ochi. Esti aici, Stefi, esti aici, existi. Acum nastem. Ma pregatesc sa imping. Imi pregatesc mintea si corpul pentru senzatiile care o sa urmeze. ⁣



Max vorbeste cu mine. Vad cum ma priveste pierdut, stie ca nu mai sunt acolo, langa el. Aud medicul de parca vorbeste printr-un difuzor. Fac tot ce imi spune.⁣

⁣

Max ma striga. "I-am simtit caputul, haide, iubire, stiu ca poti!"⁣ Aud alte voci- iese cu mainile in fata. Are cordonul ombilical in jurul gatului de doua ori.⁣

⁣

Ma sperii. Imping de parca cineva ma impinge si pe mine. Vreau sa-l vad. Vreau sa fie bine. Corpul meu e ca un arc. Imi adun toate puterile, trag aer in piept. Tip. Bebe? E afara? ⁣

⁣

Bebe e asezat pe pieptul meu. E caldut. S-a terminat. Dupa 33 de ore e gata. E aici. El e cel care a iesit afara si eu sunt cea care se simte libera. Suntem 3. Acum suntem 3”, a scris Ștefana pe Instagram.

Prima apariție a Ștefanei[Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a fost primită Ștefana la prima apariție în competiție

Prima apariție a avut-o în sezonul 2 al competiției „Bravo, ai stil”, iar părerile în ceea ce privește ținuta pe care a ales-o au fost negative. Ștefana a purtat pantofi stiletto lăcuiți într-o nuanță de nude, un pardesiu verde cu un print cu flori colorate, un brâu din piele de culoare verde închis, o geantă lăcuită neagră și un accesoriu de cap.

Ținuta ei nu a fost nici pe placul juraților și nici al concurentelor, însă, cu toate acestea fata a primit un loc în competiție.