Ștefana Suciu și Max

Ștefana Suciu, fosta concurentă de la Bravo, ai stil!, trăiește o viață de vis! Pe lângă faptul că vedeta călătorește prin toată lumea, alături de iubitul ei, Max, aceasta va deveni mămică pentru prima oară. Vloggerița a postat un videoclip, în urmă ceva timp, în care anunța că este însărcinată.

Ștefana Suciu, mămică de fată sau de băiat?!

In articol:

Luni, 19 octombrie, Ștefana a postat un videoclip pe canalul ei de Youtube, în care a dezvăluit dacă va fi mămica de fată sau de băiat. Ba chiar mai mult, se pare că frumoasa șatentă și-a adunat familia și prietenii și au mers la aerodrom, acolo unde toată lumea a aflat vestea.

Citeste si: Ștefana Suciu de la Bravo, ai stil! va deveni mămică pentru prima dată! Videoclipul care a emoționat tot internetul

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

"A fost o nebunie cu clip-ul acesta... am chemat familia si prietenii la aerodrom si le-am spus ca acolo vom afla toti sexul bebelusui. Doar 2 dintre prietenele mele stiau, ele au sunat la doamna doctor si au aflat care este sexul, asa ca ele au spus culoarea catre pilot si desigur au facut tortul (vedeti in video despre ce este vb). Eu m-am imbracat cu o salopeta albastra(simteam ca e baiat), Max(simtea ca e fetita)...vedeti in video haha.

Fiecare invitat a pariat pe o culoare roz/albastru, iar la sfarsit s-a tras la sort o excursie la Venetia, din partea nasei @biancagranieri.Multumesc tuturor, ne-am simtit minunat. In legatura cu avionul... ii multumim pilotului extraordinar de mult ca ne-a ajutat sa gasim o solutie, cea mai ok, nu voiam sa aruncam cu confeti/baloane.", a scris Ștefana pe contul ei de Instagram.

Momentul în care au aflat sexul bebelușului

Extrem de emoționată, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a dezvăluit că va fi mamă de băiețel. Emoții mari pentru cuplu, însă prietenii și familia le-au fost alături în aceste momente minunate.