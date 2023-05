Ștefănel, unicul supraviețuitor al accidentului violent de la Șcheia, face dezvăluiri cutremurătoare. Ce s-a întâmplat cu puțin timp de tragedie: „A spus că fie mor eu, fie murim toți 3 și a început a accelera”

In articol:

Doi tineri, de 21 și 15 ani, au murit în urma unui teribil accident petrecut la Șcheia, în Iași, după ce autoturismul în care se aflau s-a lovit de un stâlp de electricitate de pe marginea drumului, oprindu-se apoi într-un gard.

În urma impactului devastator, cei doi au murit pe loc și doar prietenul lor, aflat, spune el, pe scaunul din dreapta, a mai supraviețuit.

Accidentul din Iași, dorință de sinucidere?

Ștefănel are 17 ani și mărturisește că nu-și poate reveni din șocul trăit, că încă aude ultimele cuvintele ale prietenilor săi și că-i vede stingându-se lângă el.

Se presupune că la volanul mașinii se afla chiar el, fără permis auto, însă, în fața jurnaliștilor, Ștefănel lansează o nouă pistă legată de producerea tragediei, care acum trebuie anchetată de oamenii legii.

Băiatul declară că, de fapt, mașina era condusă de Andrei Iulian Alexa, tânărul de 21 de ani, în timp ce el stătea în dreapta, iar cel mai mic, Eduard Morariu, era așezat în spate.

Conform spuselor sale, Andrei Iulian Alexa s-ar fi urcat beat la volan și ar fi vrut să se sinucidă, așa cum a și spus înainte să apese conștient pedala de accelerație.

Motivul, spune Ștefănel, fiind certurile tot mai dese pe care Alexa le avea cu fata cu care voia să se căsătorească în viitorul apropiat.

„Ne-am urcat în mașină. Am plecat la PECO. Am alimentat de 20 de lei și am cumpărat 3 beri la sticlă. La omul care era la PECO i-a lăsat 10 lei bacșiș și i-a spus să nu zică la nimeni că el este un pic băut la volan. Andrei Iulian Alexa (n.r. – băiatul de 21 de ani care a murit) era la volan. Nu avea permis, dar s-a urcat. Portiera stângă la mașină nu se deschidea, fiind doar două scaune. El era la volan, eu eram pe locul din dreapta și cumva între scaune, dar în spate era Edi (n.r. – băiatul de 15 ani care a decedat). După ce am plecat de la PECO și am făcut niște curbe, băiatul de 21 de ani a spus că fie mor eu, fie murim toți 3 și a început a accelera. El a vrut să se omoare. Când s-a izbit în capul de pod, Edi atât a spus: Văleu. Apoi a murit. Îmi pare rău. Erau băieți buni și prietenii mei. Ne ajutam mereu, dar nu știu ce s-a întâmplat cu Iulian. El era un băiat liniștit. Am înțeles că de vreo săptămână se tot certa cu iubita lui care avea să-i devină soție. Nouă și prin sat a spus: Acum umblu murdar, dar de luni voi fi în costum. Eu acum iau calmante. Închid ochii și aud și văd doar asta”, a povestit adolescentul de 17 ani, conform BZI.

Acum, în timp ce Ștefănel se luptă cu traumele tragediei prin care a trecut, două familii își îngroapă copii. Băiatul de 15 ani a fost condus pe ultimul drum miercuri, pe 3 aprilie, iar cel care urma să se însoare va fi înmormântat joi, pe data de 4.

„Este singurul meu fiu. Am vorbit cu el joi (n.r. – 27 aprilie 2023). Mi-a spus că merge la stână, pentru că vrea să aibă un bănuț al lui. Tatăl său nu era de acord, s-au certat puțin, dar nu a fost ceva ieșit din comun. Ionel voia să îl protejeze și să-l știe acasă. Când am aflat am crezut că mor. Aveam planuri mari. Voiam să vin în vară să îi facem buletinul și să-l aduc în Italia, să ajungă un om mare. Nu am mai reușit”, spune Maricica Morariu, mama copilului de 15 ani care s-a stins în accidentul rutier.

În tot acest timp, oamenii legii din Iași, după ipoteza lansată de Ștefănel, continuă cercetările în acest caz pentru descoperirea cauzelor care au dus la producerea tragediei și găsirea vinovatului pentru moartea a două persoane.