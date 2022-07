Ștefania de la Casa Iubirii a concurat la Top Model România 2022! "Toată lumea se uita" Ce mesaj i-a transmis fostului ei iubit, după ce a defilat pe podium? | EXCLUSIV

In articol:

Ștefania din Casa iubirii a fost, joi seara, în finala Top Model România 2022. Fosta concurentă din Casa iubirii ne-a acordat un interviu sincer în care ne povestește despre cum a ajuns să concureze, despre ce planuri are vara aceasta, dar și despre ce își dorește în viitor.

Ștefania, finalistă la Top Model România

Ștefania iubește modelling-ul și a susținut acest lucru și pe parcursul participării în emisiune. Aceasta a participat la una dintre cele mai mari competiții de defilare, unde, din păcat nu a ieșit câștigătoare, dar a făcut impresie foarte bună. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, Ștefania ne-a împărtășit trăirile pe care le-a avut și cum și-a ales ținuta pentru podium.

"Am avut puține emoții, a fost superb, a fost pentru prima oară când am participat la un astfel de concurs și mă simt foarte bine, sunt mândră de mine. Nu a fost așa un stres mare, au fost probe ușoare. Am defilat în costum de baie, iar a doua defilare a fost în rochie de seară. A fost super simplu, dar toată lumea se uita, emoții. A fost frumos, ce pot să spun, m-am distrat. Machiajul a fost la fel la toate și părul drept. Asta a fost în prim-plan. Această rochie este de la un designer și am zis să o port. O să mai particip, acesta este viitorul meu și vreau să ajung cât mai departe pe acest domeniu.", a declarat Ștefania.

Ștefania, despre foștii ei iubiți: "M-au pierdut"

Bineînțeles că nu s-a putut abține și le-a transmis și un mesaj celor care i-au fost parteneri de cuplu în trecut. Ștefania are un corp de invidiat, iar postura o propulsează rapid pe culmile succesului, în ceea ce privește modelling-ul.

Blondina ne-a povestit și ce carieră vrea să urmeze în viitor, dar și ce planuri are vara acesta.

"Sunt foarte sigură pe mine. Știu ce pot și cine sunt și dacă m-au pierdut, aia e. Momentan mă axez doar pe mine, pe planurile mele, cariera mea, bineînțeles și dacă este loc pentru cineva care mă merită, da, dacă nu, cariera mea este în prim-plan. Acum am în plan să merg la mare cu prietenii, să mă distrez, să mă simt bine, să profit de moment, de vară.", a mărturisit Ștefania, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.