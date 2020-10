Ștefania de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Ștefania, fosta concurentă a primului sezon Puterea Dragostei, a fost bătută cu bestialitate, tunsă și agresată verbal de fostul partener, alături de care se vedea o viață întreagă. Ștefania de la Puterea Dragostei s-a simțit foarte rău, după relația de nouă luni, pe care a avut cu Adelin, fost concurent și el în emisiunea fenomen de la Kanal D. Cei doi au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, chiar bruneta recunoscând că existau certuri între ei, dar ca nu ca în seara în care a fost snopită în bătaie. Fosta concurentă a primului sezon Puterea Dragostei spune că, la începutul poveștii de iubire, Adelin era foarte atent cu ea și nu se gândea vreodată că i se poate întâmpla așa ceva.

"Era un bărbat bun, atent. Nu-mi imaginam că se va ajunge la asta. Îmi doream să fie ultimul bărbat din viața mea. Din gelozie a făcut așa. Ne mai certam, dar nu ca în seara respectivă. A fost un om de la care am avut ce învăța, care până într-un anumit punct m-a făcut fericită. Dacă ar fi să dau un sfat unei femei, i-aș spune să fie foarte atentă la alegerile pe care le face. Un bărbat care te iubește nu se poartă urât cu tine, nu te jignește și nu vrea să te vadă suferind.", a declarat Stefania.

Ștefania de la Puterea Dragostei purta diferite peruci

Frumoasa brunetă a trecut prin clipe cumplite, fiind supusă la multe orori greu de imaginat. Aceasta a fost nevoită să poarte diferite peruci, din păr natural, care sunt foarte scumpe, după cum a spus chiar prietena ei cea mai bună, Mari de la Puterea Dragostei. Marinela a explicat pe pagina ei de Instagram cum căuta, la acea vreme, împreună cu Ștefania peruci din păr natural, pe care le putea și coafa. Iubita lui Robert Urucu a spus că acele peruci, pe care Ștefania le tot schimba, erau foarte scumpe și costau o avere. Ba mai mult decât atât, se pare că susținătorii Ștefaniei au întrebat-o pe aceasta ce a fost în capul ei să-și tundă părul minunat pe care-l avea. Nimeni nu știa prin ce chin trecuse fosta concurentă a sezonului 1 Puterea Dragostei.

”Imi aduc aminte ca in perioada in care ea purta peruci si cautam impreuna cu ea peruci și perucile sunt foarte scumpe, noi ne chinuiam sa cautam peruci si ea primea mesaje ca e urata ca si-a tuns parul, ca si-a facut impalnt mamar ca sa fie nu stiu cum. Ea, de fapt, facuse astea cu alte motive, nu ca sa fie ea o bomba sexy, pur si simplu nu mai avea incredere in ea si a aplecat la interventii pentru a-si recapta increderea.”, a explicat Mari de la Puterea Dragostei.