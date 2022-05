Ștefania, declarație bombă în "Casa Iubirii"! Băiatul pe care a pus ochii, după despărțirea de Cristian: "M-am gândit mai bine și mi-ar plăcea să te cunosc"

In articol:

Ștefania și Cristian au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din "Casa Iubirii", însă relația lor nu a durat prea mult. La scurt timp după ce tânărul a fost descalificat, acesta a decis să se despartă de iubita lui.

Separarea de Cristian nu a împins-o, însă, pe Ștefania să renunțe la competiție. Concurenta a făcut o declarație care i-a pus pe gânduri pe colegii ei, referitoare la un băiat din emisiune.

Ștefania: "Radu, mi-ar plăcea să te cunosc mai bine"

Ștefania i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți din "Casa Iubirii", la scurt timp după ce a anunțat oficial că nu mai formează un cuplu cu Cristian. Tânăra a încercat să glumească cu Radu, însă colegii ei au început să se întrebe dacă nu cumva e serioasă în privința a ceea ce afirmă: "Radu, cred că m-am gândit mai bine și mi-ar plăcea să te cunosc pe tine mai bine, dacă tot mă întrebi de cuplu. În momentul de față, majoritatea băieților sunt îndreptați către o altă fată și cine știe, poate o să intre un băiat. Și poate o să-mi placă.", a spus Ștefania, în "Casa Iubirii".

Ștefania [Sursa foto: Captură video]

Cristian, primele declarații după despărțirea de Ștefania

Cristian a fost invitat recent în cadrul emisiunii "Culisele Iubirii", după ce a fost descalificat din competiție. Tânărul a recunoscut că el a fost cel care a dorit să pună punct relației pe care o avea cu Ștefania, imediat ce a ieșit afară.

Printre motivele care au dus la o asemenea decizie s-ar număra imaturitatea fetei, dar și faptul că nu era destul de implicată emoțional:

Am zis că nu are rost să trag pe cineva după mine și poate se întâmpla ca în cazul lui Mihai și al Iolandei, după ce ieșim să nu mai fim compatibili. Mi-a dat de înțeles că nu e implicată și mi-am pus un semn de întrebare. M-am gândit și atunci când am fost descalificat, plus semnul ăsta de întrebare, plus faptul că este copilăroasă, s-au adunat mai multe și am luat o decizie.", a declarat Cristian, în emisiunea prezentată de Bianca Comănici, difuzată pe canalul de Youtube "WOWnews".

Cristian, fost concurent în "Casa Iubirii" [Sursa foto: Captură video]