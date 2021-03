Ștefania, iubita lui Speak, s-a afișat cu un copil pe Internet! Incredibil ce au spus internauții: "E al vostru?"

In articol:

Ștefania și Speak formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. Libelula a fost cerută în căsătorie chiar în cadrul emisiunii prezentate de Gina Pistol, iar la momentul actual trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste alături de cântăreț.

Ștefania, surprinsă cu un copil

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Speak declara faptul că între el și iubita lui nu a fost dragoste la vedere. S-au cunoscut prin intermediul unui prieten, iar de acolo totul s-a legat. Pentru o perioadă, cei doi au ținut departe relația de ochii curioșilor.

”Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Am fost zgârciți cu detaliile pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie. Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această zgârcenie'. Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi.”, a declarat Speak pentru viva.ro.

Cu toate acestea, chiar dacă nu au vorbit prea mult despre aducerea pe lume a unui copil, se pare că frumoasa șatentă a fost surprinsă cu un copil în brațe. Pe contul ei de Instagram, Ștefania a postat o imagine cu un băiețel, însă internauții nu s-au putut abține și i-a spus cântăreței că este momentul să devină și ea mămică.

Ștefania si Speak[Sursa foto: Instagram]

”Pune mana si fa!❤️😂/ ce frumuseeeeeții❤️/ Lesin de drag❤️/ Ma top esc❤️/ E al vostru?/ Cea mai adorabila poza!❤️/ Așa de adorabile❤️❤️❤️/ Prea drăguț😍😍😍❤️”, sunt câteva dintre sutele de mesaje primite.