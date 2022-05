Ștefania, primele declarații după ce a fost eliminată din Casa Iubirii! Îi lipsește Cristian? "Te invit să îmi spui direct ce ai simțit pentru mine" | EXCLUSIV

In articol:

Ștefania și Cristian au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din "Casa Iubirii", însă relația lor nu a durat prea mult. La scurt timp după ce tânărul a fost descalificat, acesta a decis să se despartă de iubita lui.

Ștefania, dezamăgită de Cristian

Separarea de Cristian nu a împins-o, însă, pe Ștefania să renunțe la competiție. Cu toate acestea, recent, acesta a fost eliminată din concurs.

Ștefania a avut un parcurs incredibil în Casa Iubirii. Aceasta a format un cuplu cu Cristian, care a fost descalificat în urma încălcării regulamentului. Cei doi nu mai sunt împreună, trăindu-și viețile separat.

În urmă cu ceva timp, Cristian a fost prezent la Culisele Iubirii, emisiune moderată de Bianca Comănici și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, și a făcut o serie de afirmații despre blondină. Acum a venit rândul tinerei să îi dea replica, după ce a declarat că nu a iubit-o. Mai mult, Ștefania a dezvăluit ce au discutat după ce a părăsit competiția și ce a fost, cu adevărat, între ei.

"Din punctul meu de vedere a fost iubire, eu așa am simțit. Mă făcea să mă simt foarte în largul meu, când eram în preajma lui eram foarte vulnerabilă și mă făcea să mă simt iubită și apreciată. Asta am simțit eu. Ce a declarat el aici sau în altă parte, cum că între noi a fost doar atracție fizică, nu e adevărat. El mi-a spus mie altceva.(...) După ce am ieșit din emisiune i-am dat un mesaj, dar nu prea a vrut să vorbească cu mine. I-am dat block, am zis că poate așa pot să trec peste, dar ulterior l-am scos de la block, că am zis asta e, trebuie să rămânem prieteni și a doua zi m-a blocat el.", a declarat Ștefania.

Ștefania, mesaj pentru fostul ei iubit, Cristian

Ștefania susține că nu se aștepta ca fostul ei iubit să se despartă de ea printr-un simplu mesaj, însă, cu toate acestea, nici nu s-a lăsat foarte afectată. Fosta concurentă i-a transmis un mesaj lui Cristian și totodată o invitație.

"A fost un șoc mesajul de despărțire primit de la Cristian. Într-un fel mă așteptam, dar în alt fel nu, că simțeam, dar speram să nu se întâmple. Nu am putu să mă exteriorizez, nu îmi place. Am ținut în mine foarte mult, a fost o săptămână foarte stresantă pentru mine.(...) Cristian, te invit alături de mine și de Bianca la Culisele Iubirii, să îmi spui direct și să fii asumat în legătură cu ceea ce ai simțit pentru mine. Te pup dulce.", a mărturisit Ștefania, în platoul WOWbiz.