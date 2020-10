Ștefania, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, este acum într-o altă emisiune matrimonială. Acolo a dezvăluit că fostul ei iubit, Adelin, orbit de gelozie a bătut-o în urmă cu câteva luni. Ștefania a povestit plângând că nu a reușit să treacă peste traumele suferite atunci.

In articol:

”Era un bărbat bun, atent. Nu-mi imaginam că se va ajunge la asta. Îmi doream să fie ultimul bărbat din viața mea. Din gelozie a făcut așa. Ne mai certam, dar nu ca în seara respectivă. A fost un om de la care am avut ce învăța, care până într-un anumit punct m-a făcut fericită. Dacă ar fi să dau un sfat unei femei, i-aș spune să fie foarte atentă la alegerile pe care le face. Un bărbat care te iubește nu se poartă urât cu tine, nu te jignește și nu vrea să te vadă suferind'', a povestit Ștefania.

Bătaia încasată de Ștefania a fost cruntă. ”Nu mai avea păr și de aceea a tot umblat cu perucă. I-a fisurat un timpan și a ars-o cu țigara pe tot corpul. Avea ochii roșii, nu știu, de la niște vase de sânge sparte. Praf era”, ne-au povestit apropiați ai celor doi foști iubiți, după ce au apărut și imaginile cu Ștefania bătută.

Au aparut imagini cu Stefania batuta

Ștefania și Mihai formeaza un cuplu ”Se completează”

Povestirea dureroasă a Ștefania l-a impresionat pe Mihai, unul dintre băieții care se declarase deja atras de frumoasa brunetă. Iar după acel moment pare că relația lor a evoluat, cei doi fiind tot mai apropiați.

”Nu știu dacă Ștefania și Mihai vor forma un cuplu, dar eu așa sper. Ștefania are nevoie de un bărbat așa ca Mihai, liniștit și cu simțul umorului, și drăgăstos. Chiar se completează”, a mărturisit Mary, fosta concurentă de la Putere Dragostei, cea mai bună prietenă a Ștefaniei.

Stefania si Mihai, un nou cuplu

Mihai are o poveste tristă de viață. El a venit singur în emisiunea matrimonială unde regula e ca băieții să fie însoțiți de mame. Și asta pentru că mama lui Mihai a murit în urmă cu trei ani. ”Acum trei ani am primit mesajul de la o rudă că mama mea s-a stins. S-a dovedit că moartea a survenit în urma abuzului de alcool. Din punctul ăla am început să am relații cu femei mai în vârstă decât mine, poate am sărit peste anumite etape”, a povestit Mihai, care spune că la 31 de ani este pregătit pentru o relație stabilă.