Steliana Sima a împlinit 58 de ani. Care este cea mai mare dorință a artistei în această perioadă

Steliana Sima este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din România. Muzica ei este ascultată de foarte mulți oameni, iar multe dintre melodiile cântăreței vor dăinui pentru totdeauna în sufletul publicului.

Steliana Sima a împlinit 58 de ani

Interpreta de muzică populară Steliana Sima

Astăzi, 6 ianuarie 2023, Steliana Sima împlinește frumoasa vârstă de 58 de ani. Artista pare că întinerește pe zi ce trece, iar trecerea timpului nu își pune deloc amprenta pe felul în care arată. Aceasta a mărturisit că nu se mai simte ca la 20 sau 30 de ani și a fost nevoită să apeleze la masaje corporale pentru a scăpa de celulită. Este foarte atentă la ce mănâncă și la cât de mult muncește.

„ La un moment dat simt că nu mai e ca la 20 sau la 30 de ani, mai am aproape un an și fac 60 de ani. Până acum am reușit să-mi dau seama că fiecare vârstă, de la un timp anume, pare un prag pe care-l treci și se simte. Am simțit de la 40, 45 și tot așa, că au apărut niște kilograme, nu multe. După 50 de ani este greu să mai gestionezi aceste kilograme. Trebuie mai multă muncă și atenție pe mișcare și nutriție. Eu am apelat la masaje corporale cu ventuze și bambus care au dat rezultate foarte bune și am scăpat de celulită. Sunt foarte atentă de la vreme încoace am început să mă iubesc mai mult, să mă prețuiesc, să nu mai am așteptări din partea celor care mă înconjoară să facă mai mult decât aș putea să fac eu pentru mine. Acum am început să fiu preocupată de ce mănânc, de cât mă odihnesc și cât muncesc, cum să-mi administrez mai bine timpul. Am grijă să mă întrețin în saloanele de înfrumusețare și să merg la holistică”, a spus artista pentru Fanatik.

Steliana Sima a mai făcut o comparație între ea la 20 de ani și cea de acum. Entuziasmul este unul dintre lucrurile pe care solista nu le-a pierdut odată cu trecerea timpului, ci îl gestionează mult mai rațional. Vedeta se consideră o luptătoare și spune că nu a învățat încă să piardă.

„ Am fost o luptătoare de când mă știu, fac parte din categoria oamenilor care nu lasă pe mâine ce pot să facă azi. Dar fiecare zi vine cu bucuriile și problemele ei. Am devenit mult mai cumpătată în ceea ce fac, entuziasmul nu l-am pierdut, dar îl gestionez mult mai rațional. Când ești tânăr, ai impresia că poți răsturna munții și brazdele și chiar reușești, dar asta implică foarte mulți nervi măcinați. Să fii perfecționist nu e bine, riscul este foarte mare. Nu am învățat încă să pierd, dar sunt mai cerebrală și știu să așez lucrurile altfel”, a completat aceasta.

Ce își dorește cel mai mult artista

Interpreta de muzică populară este foarte norocoasă, deoarece, ambii părinți ai acesteia încă trăiesc și poate petrece cât mai mult timp cu ei. Vedeta petrece Crăciunul alături de cei care i-au dat viață, de Revelion revine în Capitală, iar ziua ei o prinde tot alături de părinți. În dimineața de 6 ianuarie, de Bobotează, Steliana a mărturisit că este prima la biserică. Cea mai mare dorință a sa este să mai prindă încă o iarnă la fel de geroasă ca cele pe care le avea în copilărie.

„ De regulă de ziua mea mă întorc la părinți. De Crăciun mă duc la ei, vin în Bucureșți pentru Revelion apoi mă întorc la ei. De Bobotează merg la biserică, în primul rând dimineața acolo sunt. Îmi doresc foarte mult să fie gerul acela de Bobotează pe care mi-l amintesc din copilărie, să-l simt în obraji și să am chiciură pe gene și sprâncene. Eu sunt născută iarna și ador gerul. Tânjesc după iernile din copilărie când scârțâia zăpada sub picioare”, a mai adăugat cântăreața.