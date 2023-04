Steliana Sima, amintiri de la 1 Mai Muncitoresc: "Ne scoteau din secție câte o lună de zile, de dimineața până seara, pentru repetiții" | EXCLUSIV

In articol:

Printre tradițiile de 1 Mai se numără micii și grătarul, dar și vacanțele la mare sau la munte. În trecut însă, 1 Mai muncitoresc este un moment plin de activități pentru artiștii din România, fiind nevoiți să repete săptămâni întregi coregrafiile pentru paradă.

Generația tânără a auzit cu siguranță povești de la bunici sau părinți despre 1 Mai Muncitoresc, sărbătorit cu mare fast în regimul trecut. Paradele și coregrafiile erau nelipsite, artiștii și elevii fiind extrem de aglomerați de Ziua Internațională a Muncii. Steliana Sima ne-a povestit cum se desfășura această paradă și mai ales cât de greu era să o pregătească, repetițiile începând cu o lună înainte.

Steliana Sima, amintiri de la 1 Mai Muncitoresc

Artista era la începutul carierei sale când a prind paradele de 1 Mai Muncitoresc. Îndrăgita interpretă de muzică populară se angajase la una dintre întreprinderile din Oltenia, făcând parte și din ansamblu.

Citește și: Elena Merișoreanu, surprinsă de colegii de breaslă, după ce s-a operat: ”Nu trece zi” Cum se simte folclorista la două luni de la intervenție?

Steliana Sima ne-a povestit că repetițiile începeau cu o lună înainte de eveniment și fiecare artist trebuia să fie extrem de bine pregătit pentru coregrafia pregătită de Ziua Muncii.

"Artistic vorbind, se muncea enorm în acele zile. Îmi amintesc că m-am angajat la ansamblul Rapsodia Oltului, al Întreprinderii de Prelucrare a Aluminiului. Fiecare întreprindere avea ansamblul ei.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS! Vladimir Putin a semnat decretul. Nimeni nu se aștepta la asta- stirileprotv.ro

Noi lucram în fabrică la secții și ne scoteau din producție cu o lună înainte. Sindicatul, comitetul de partid, ne scoteau din producție pentru repetiții, spectacole pentru oamenii din întreprindere. Pe vremea aceea aveau grijă să nu lipsească nimic nici pe partea aceasta artistică", își amintește Steliana Sima.

Paradele de 1 Mai, un eveniment în lumea artistă

Îndrăgita interpretă de muzică populară își amintește și acum cât de importante erau coregrafiile pe care artiștii le pregăteau pentru parada de 1 Mai. Oamenii erau nevoiți să se miște și să se așeze în diferite feluri pentru a scrie lozinici și mesaje comuniste.

Citește și: Cum se simte Steliana Sima, după ce a renunțat să mai ia orice fel de pastile: „Ajunsesem să iau un pumn de medicamente”. Artista a apelat la medicina alternativă

Pregătirile minuțioase de realizau de dimineața până seara și deși era Ziua Internațională a Muncii, pentru artiști era unul dintre momentele în care se lucra din greu.

"Ne scoteau din secție câte o lună de zile, de dimineața până seara, pentru repetiții. Se făceau coregrafii cum vedeam cum la poporul chinez. Mulțimea aceea se schimba, se așeza, trebuia să ne mișcăm în așa fel încât să scriem diferite lozinci. Se muncea extrem de mult. Cu 1 Mai Muncitoresc noi petreceam prin muncă", a mai mărturisit Steliana Sima.

Citeste si: Fiul cel mare al Luminiței Anghel, dezvăluiri de coșmar pe internet! Tânărul a dezvăluit că nu se spală de săptămâni întregi, iar motivul i-a uluit pe toți- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră azi! Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Meghan Markle, o noua lovitură! Ducesa de Sussex, schimbare majoră de planuri in carieră- radioimpuls.ro

Steliana Sima [Sursa foto: Facebook]

Ce planuri are Steliana Sima pentru 1 Mai

Pentru anul acesta, cântăreața nu și-a stabilit încă planurile. Cel mai probabil va avea concerte, iar dacă nu va sta acasă, în familie. Steliana Sima ne-a mărturisit că nu își mai face planuri pentru aceste sărbători, preferând să fie omul momentului.

"Acum, de 1 Mai nu am nimic planificat. Mă orientez și atunci pentru că am cam devenit omul momentului. Depinde ce sclipire am în apropiere sau în ziua respectivă.

Au fost situații când mi-am planificat, dar sunt și situații în care mă las așa purtată de val. Este posibil să apară și un concert", a mai adăugat artista.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!