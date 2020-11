Steliana Sima, infectată cu virusul COVID-19! Care este starea de sănătate a cântăreței de muzică populară: "Tusea este cea care mă ucide..."

Steliana Sima

Noul coronavirus face ravagii și printre artiști! Steliana Sima, cunoscuta interpretă de muzică populară, a fost infectată cu virusul provenit din China. Se pare că starea de sănătate a artistei nu este una deloc bună.

Steliana Sima, infectată cu noul coronavirus

În urmă cu scurt timp, Stelina Sima a declarat faptul că a avut primele simptome în urmă cu doar cinci zile, după ce ar fi participat la filmările unei emisiuni. Atunci, vedeta a decis să meargă să își facă un test, care a ieșit și pozitiv.

„Eu din conștiință am făcut un test, a început să mă mănânce nasul, mă durea urechea, dar am zis să fac un test. Mă gândeam că poate sunt asimptomatică, mi-am făcut testul și am ieșit pozitiv.”, a povestit Steliana Sima, pentru antenastars.ro.

De asemenea, cântăerața de muzică populară a declarat faptul că nu se simte deloc bine. Timp de trei zile, Steliana nu a avut gust sau miros, iar tusea este cea cu care se confruntă în aceste momente.

„Nu mă simt deloc bine. Azi-noapte mi-a fost foarte rău. Am fost la un pas să chem salvarea. Am reușit să stabilizez temperatura și tusea care mă omoară. La 37,8 am reușit să o țin sub control. Tusea este cea care mă ucide. Ai senzația de a sta să zaci, nu îmi mai trebuie nimic.

Nu am avut trei zile gust și miros, acum mi-au revenit, dar nu înțeleg de ce virusul a cotit-o iar. În mod normal ar fi trebuit ca după cinci să mă simt mai bine, dar nu mă simt. Temperatura asta îți dă și dureri de cap și transpir.”, a mărturisit artista.