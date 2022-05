Steliana Sima, îngenuncheată de durere la mormântul lui Mîțu Stoian! Ce s-a întâmplat la locul de veci, după 6 luni de la moartea artistului: „Greu de crezut, greu de înțeles”

In articol:

Petrică Mîtu Stoian a murit fulgărător la finalul anului trecut, după ce a urmat o ședință de cu oxigen hiperbar, o terapie post-COVID, la o clinică privată din Caraș

Severin. La scurt timp, regretatului artist i s-a făcut rău și a început să scuipe sânge, ajungând dă urgență la spitalul din Reșița, acolo unde medicii au încercat să-l stabilizeze. Din nefericire, până la finalul zilei, interpretul de muzică populară a fost declarat decedat.

Vestea i-a îngenuncheat pe apropiații, colegii de breaslă, dar și pe fanii acestuia, care nici acum nu-și revin din șoc. Steliana Sima a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare, la șase luni de la moartea acestuia!

Ce s-a întâmplat la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian, după șase luni de la moartea lui? Steliana Sima a fost de față!

Artista a mers la mormântul fostului ei coleg de breaslă pentru pomenirea de șase luni de la moartea lui. au fost momente cu o puternică încărcătură emoțională pentru Steliana Sima, care pur și simplu a fost îngenuncheată de durere. Pe contul ei de Facebook, interpreta de muzică poplară a postat un mesaj absolut dureros și le-a împărtășit internauților mai multe fotografii de la locul de veci

al lui Petrică Mîțu Stoian . La pomenirea de șase luni au venit rudele, dar și o parte dintre apropiații săi printre care și Doru Gușman, impresarul regretatului artist.

„Pomenirea de șase luni a colegului meu drag Petrică Mâțu Stoian. Greu de crezut, greu de înțeles, greu de acceptat! Mi-e tare dor de tine! Dumnezeu să-l odihnească în rândul celor drepți!”, a scris Steliana Sima pe rețelele de socializare.

Constantin Enceanu, întâmplare bizară la mormântul lui Mîțu Stoian! I s-a făcut pielea de găină când a văzut: „Ne urmărește. Ceva nu e în regulă”

Artistul i-a dedicat o piesă bunului său prieten care a plecat prea repede din această lume! Constantin Enceanu a filmat și un videoclip absolut emoționant de la mormântul lui Mîțu Stoian, iar filmările nu au fost ocolite de întâmplări bizare.

„Clipul e terminat de vreo trei saptamani dar am asteptat special Saptamana Patimilor pentru ca este perioada in care ne aducem aminte de cei plecati in lumea fara dor, Parca mai mult ca oricand vrem sa le aprindem o lumanare, sa le aducem un omagiu si sa ne amintim de ei. Asa am gandit videoclipul, am parcurs intreaga viata a lui Mitu, am plecat din satul natal unde el cutreiera dealurile, am filmat Podul lui Dumnezeu de care vorbea cu multa dragoste, Biserica din sat.

Am filmat la morile de apa, la intrare in Isverna. Crede-ma ca era o zi de primavara, soare cu dinti, destul de frig. De trei ori am inregistrat piesa aici si de fiecare data, la ultima strofa, s-a auzit un vuiet, se miscau frunzele… am si zis: parca Petre ne da un semn. Am zis ca prima oara a fost o intamplare, insa, a doua oara la fel, a treia oara la fel… de fiecare data, pe ultima strofa se producea acest vuiet, zgomot al padurii. Recunosc ca la un moment dat mi s-a facut pielea de gaina. Totusi, sufletul lui e aici, pe langa noi, ne urmareste. I-am zis si cameramanului ca ceva nu e in regula”, a declarat Constantin Enceanu pentru Star Popular.