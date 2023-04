Steliana Sima ne-a povestit cum își alină dorul, după moartea bunicii sale: "Spiritul ei este prezent chiar și astăzi în casa părintească" | EXCLUSIV

In articol:

Steliana Sima s-a remarcat prin vocea și talentul său, iar pe scenă a avut o carieră plină de succes.

Artista are însă și o poveste de viață impresionantă, iar bunica ei a jucat un rol esențial în creșterea și pregătirea pentru momentele în care va ajunge adult.

Îndrăgita interpretă de muzică populară a crescut la țară, alături de cele două surori și de întreaga familie, bunica lor asigurându-se că învață treburile gospodărești. Legătura extrem de puternică dintre cele două s-a păstrat și după ce bunica artistei a trecut în neființă, iar Steliana Sima ne-a povestit că ori de câte ori merge la casa părintească are impresia că o va revedea.

Steliana Sima, amintiri de colecție

Steliana Sima și bunica ei au semănat foarte mult, cele două fiind ca două picături de apă. Maica, așa cum îi spunea artista, s-a mândrit mereu cu nepoatele sale și ori de câte ori își croia o piesă de îmbrăcăminte o îmbrăca și pe artistă la fel.

"Vecinii îi spuneau că semăn cu ea și în acele momente murea de dragul meu. Mă purta oriunde, mă lua cu ea oriunde se ducea. Atunci când își făcea o fustă sau un sorț, o bluză, îmi făcea și mie o rochiță din același material.

Parcă nu era suficient că îmi făcea o rochiță, cu mânuțele ei făcea la umeri epoleți. Îmi spunea ea că e cuib de viespi. Îi era drag să mă îmbrace cum se îmbrăca ea. Mă lua peste tot cu ea, mă lua la biserică", a povestit Steliana Sima, pentru WOWbiz.ro.

Steliana Sima [Sursa foto: WOWbiz.ro]

"Încă îi simt prezența în casă"

Îndrăgita cântăreață nu o va uita niciodată pe Maica, cea care a învățat-o extrem de multe lucruri și care îi lua apărarea ori de câte părinții o dojeneau.

Artista a mărturisit că ori de câte ori merge acasă la părinții ei, simte și prezența bunicii sale.

"Am avut o legătură extrem de profundă și specială, care se menține și astăzi. Maica, noi așa îi spuneam, ea încă este prezentă, după atâția ani de zile. Încă îi simțim prezența în tot, cel puțin acolo acasă la ai mei și facem anumite lucruri, chiar și în zilele de sărbătoare ne amintim cum așeza colacii pe masă, cum puneam lumânările și pregătea totul ca să împartă.

Ne amintim cum își pregătea ciobul, o strachină care se spărsese și în care își pregătea tămâia. Sunt foarte multe lucruri care parcă acum s-au întâmplat. Când mă duc acasă simt că o întâlnesc, că este acolo și că mă așteaptă. Atât de viu și de prezent este spiritul ei", a mai povestit Steliana Sima.

Steliana Sima poartă iile cusute de bunica ei

Artista îmbracă și astăzi costumele populare realizate de bunica ei, iar uneori, iile le ia pe dos, fără să își dea seama, tocmai pentru că sunt extrem de bine realizate pe ambele fețe.

"Chiar dacă am avut o copilărie frumoasă și în care nu mi-a lipsit nimic, am fost pusă și la treabă. Am fost puse la treabă și eu și surorile mele ca să învățăm să prețuim și să apreciem mâncarea, îmbrăcăminte, viața cu bunele și cu relele ei. Ne-a învățat bunica să țesem și să coasem.

Maica era foarte pretențioasă când coseam. Niciodată nu ne verifica la cusătura de pe față, voia să vadă dacă dosul este ca fața. Eu și acum urc pe scenă cu iile de la maica mea pe dos, atât de frumos sunt cusute că nu ști care e fața și care este dosul. Este prezentă și astăzi parcă în amintirea noastră", a mai dezvăluit ea.

Bunica Steliana Sima [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Cum își alină Steliana Sima dorul

Deși bunica artistei s-a stins acum mai bine de 30 de ani, dorul a rămas în inima Stelianei Sima. Vedeta își alină această suferință gândindu-se la Maica și mai ales la faptul că spiritul acesteia nu a plecat niciodată, ci o veghează.

"Drumul pe care a plecat este fără întoarcere și pentru fiecare dintre noi este inevitabil. Mă mai gândesc că ea nu a murit practic, deci spiritual ea există. Spiritul ei, lumina aceea divină pe care o aveam fiecare în noi, aceea nu moare.

Încercăm să comunicăm la nivelul acesta. Nu material, nu fizic, ci spiritual printr-o rugăciune, gândindu-ne, cerându-I ajutorul, aprinzând o lumânare să se odihnească în pace. Dacă ea e în pace și liniște sigur că Universul ne întoarce această dorință a noastră de a fi pace și de a avea și noi liniște. Așa ne alinăm dorul.

Înainte de Paște am fost la cimitir și i-am făcut mormântul ca nou. Noi și după 30 de ani mergem la cimitir la ea. Am împrospătat acolo totul și l-am pregătit frumos. I-am turnat cimentul ca să nu mai crească iarbă.

Cât am stat noi acolo, am fost cu sora mea, o mai întrebam pe maica dacă îi place ce am făcut la mormânt. Dacă le place le-am spus că ne lasă Dumnezeu să terminăm pentru că dădea să plouă și mai picura din când în când. Ne-a ajutat și am terminat și nu a plouat și nici nu s-a întins vopseaua", ne-a mărturisit artista.

