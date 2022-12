Steliana Sima nu și-a câștigat mereu banii din muzică. În tinerețe, interpreta a devenit ofițer de Poliție: „Am ajuns sa fiu una dintre cele mai bune in poligonul de tragere”

In articol:

La 57 de ani, Steliana Sima se poate lăuda cu o carieră de succes. Aceasta este de departe una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din țara noastră și are fani peste tot.

Chiar dacă marea ei pasiune este muzica, acesta nu este nici pe departe singurul domeniu în cadrul căruia cântăreața este pricepută.

Folclorista nu a excelat doar în domeniul muzical, ci și în cadrul Ministerului de Interne. [Sursa foto: Facebook ]

Steliana Sima a fost agent de poliție înainte de a deveni celebră

Steliana Sima a debutat în muzică la începutul anilor `80, iar de atunci a devenit din ce în ce mai bună în acest domeniu.

Chiar dacă o cunoaște o țară întreagă, puțină lume știe că vedeta a devenit subcomisar de poliție în tinerețe. Aceasta a lucrat în cadrul Ministerului de Interne și era chiar foarte bună în meseria de apărător al legii.

„Eu m-am pensionat, nu mai sunt în cadrul Ministerului de Interne, și m-am pensionat ca ofițer. Chiar dacă nu am făcut Academia de Poliție, din 87 sunt în Ministerul de Interne, când am venit ca solist vocal la Ansamblul Ciocârlia. După ani de zile am văzut cum merg lucrurile și au început să scoată posturi la concurs. Mi-am zis că ar trebui să mă înscriu și eu și așa am intrat în viața militară. Ca om m-a disciplinat foarte mult armata. Eu când am venit la Ansamblul Ciocârlia aveam 20 de ani, mi-a fost foarte greu să mă adaptez, plângeam și m-am dus la șef să-i spun că vreau să plec acasă. Acolo mi-am luat o muștruluială zdravănă, am mai plâns o dată și am început să mă obișnuiesc. Ba am ajuns sa fiu una dintre cele mai bune in poligonul de tragere.”, a spus Steliana Sima pentru fanatik.ro.

Vedeta a renunțat însă la uniformă și a îmbrăcat costumul popular, pentru că dragostea pentru muzică a fost mai puternică.

„Nu cred că eu am decis, eu cred că așa m-am născut. Atunci când mama îmi cânta când eram bebe și se oprea, eu începeam să cânt și mă legănam singură. Când am început să vorbesc la fel făceam, iar la grădiniță educatoarea a descoperit și ea că există un pui de talent în mine și l-a fructificat. Nu sunt un artist fabricat peste noapte, cânt de când mă legăna mama pe picioare.”, a mai spus artista pentru sursa citată.