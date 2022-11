Steliana Sima, o lecție de optimism! Îndrăgita artistă nu se teme de facturi și prețuri: "Îmi păstrez credința! Dacă pot să muncesc, nu am de ce să mă plâng" | EXCLUSIV

In articol:

Steliana Sima este cu siguranță o adevărată inspirație când vine vorba de stilul de viață.

Îndrăgita interpretă își păstrează mereu optimismul și alege să nu se încarce cu lucruri negative.

Cântăreața nu se teme nici de scumpirile din facturi și nici de prețurile care au explodat. Din contră, artista ne-a mărturisit că atâta timp cât poate să muncească, nu îi va lipsi nimic și este optimistă.

Steliana Sima, mărturii emoționante despre cum își menține optimismul

Îndrăgita artistă este o adevărată inspirație, mai ales pentru oamenii care încep să își facă probleme din nimic. Artista este mereu cu zâmbetul pe buze și a învățat să treacă peste orice cu optimism.

Steliana Sima ne-a mărturisit că se bucură de fiecare clipă pe care o trăiește, iar lucrurile negative nu au loc în viața ei de zi cu zi.

Interpreta de muzică populară se concentrează asupra propriei persoane și asupra carierei.

"Am învățat să îmi simplific viața, să mă intereseze strict persoana mea. E important să ne ridicăm vibeul și să trăim doar cu lucruri pozitive care ne înconjoară. Nu trebuie să căutăm în persoana de lângă noi părțile negative și defectele. Toți avem și părți negative, dar e important să vedem binele din oameni.

Acesta este abordarea mea pentru o viață liniștită, frumoasă, care nu este atacată de problemele altora. Fiecare vine pe lumea asta cu problemele și crucea lui, nimeni nu poate să intervină și să scurteze crucea celuilalt. E bine să empatizezi, până la un punct, mai ales cu cei care îți cer ajutorul. Nu ți se cere ajutorul, e bine să îți vezi de treaba ta", a povestit Steliana Sima, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Steliana Sima nu se teme nici de prețuri și nici de facturi

Îndrăgita interpretă de muzică populară nu se teme de scumpiri și nici de prețurile facturilor. Artista spune că nu vrea să își facă griji fără rost, în condițiile în care are o mulțime de lucruri de care să se bucure. Vedeta ne-a explicat că își păstrează mereu credința și alege să facă lucrurile după o logică simplă, fără excese.

"Eu îmi păstrez credința. Nu îmi este frică nici de facturi, nici de prețuri. Nu încep acum să mă agit și să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla mâine, când ziua de astăzi pentru mine este frumoasă. Nu am facturi așa mari de plătit, am atâtea lucruri de care să mă bucur, proiecte pe care să le termin. Fiecare zi vine cu problemele și bucuriile ei așa că nu îmi fac griji azi pentru ceea ce îmi rezervă ziua de mâine. Nu mă încarc negativ.

Spun că s-au scumpit alimentele, mai mult se face risipă mare de produse. Cumpărăm din supermarket mai mult decât ar trebui. Întotdeauna se face risipă, inclusiv de Sărbători. Păi cât se cumpără pentru Sărbători și cât se aruncă după?! Totul al trebui să aibă o logică și să cumpărăm exact cât ne trebuie. Se face prea multă risipă", a explicat cunoscuta artistă, pentru WOWbiz.ro.

Munca, cea mai importantă "armă" pentru Steliana Sima

Îndrăgita interpretă de muzică populară spune că glasul său este cea mai importantă armă împotriva problemelor. Dacă reușește să muncească, să cânte și să îi bucure pe oameni cu piesele sale, Steliana Sima nu are motive să se plângă.

"Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am! Nu sunt o bogată, nu sunt o săracă. Mie să nu mi se ia dreptul la muncă așa cum ni s-a întâmplat în pandemie. Dacă ni se ia dreptul la muncă, atunci e o problemă, dar atâta timp cât am două mâini și două picioare și glasul, eu nu mă plâng că nu am unde să muncesc și că îmi lipsește ceva.

Dumnezeu să îmi dea sănătate, să pot să cânt. Eu nu mi-am luat un concediu medical, eu am muncit și nu m-am fofilat. Nu cred că scumpirile ne opresc de la ceva, noi sănătoși să fim și doritori să muncim. Nimeni nu moare de foame!", a dezvăluit ea, pentru WOWbiz.ro.

