Talentatul Steve Tyler, solistul trupei Aerosmith, împlinește astăzi, pe 26 martie 2022, 74 de ani.

Tyler este cel mai bine cunoscut în calitatea sa de solist vocal și textier al formației americane de muzică rock Aerosmith din Boston, Massachusetts.

Steven Victor Tallarico s-a născut pe 26 martie 1948 în Yonkers, New York. Vocea sa guturala, extrem de versatilă, este emblema trupei Aerosmith. Fanii îl iubesc pe Steve Tyler pentru energia debordantă cu care umple scena și pentru abilitatea de a canta la instrumente foarte diferite, precum clapele, chitara și chiar muzicuța.

Steve Tyler, solistul trupei Aerosmith, împlinește astăzi 74 de ani [Sursa foto: Facebook Steve Tyler]

De-a lungul anilor, Tyler și-a construit o imagine emblematică și, totodată, extravagantă. Artistul se îmbracă întodeauna la concerte cu ținute colorate, la care se adauga, semn distinctiv, șaluri lungi și multicolore atârnate de microfon.

Recent, solistul Aerosmith a fost nominalizat printre primii 100 de cântăreți ai tuturor timpurilor.

Cariera lui Steve Tyler a început în 1964, când artistul își formează prima trupă serioasă, "The Strangeurs", în care cânta la tobe.

Cum a luat naștere trupa Aerosmith

Mai tarziu, Tyler schimba numele trupei in "Chain Reaction" și compune piese alături de Dan Solomon. Trupa cânta cover-uri ale formațiilor The Beatles, The Rolling Stones, Animals si Yardbirds.

În 1970, trupa Aerosmith, în formula Steven Tyler, Joe Perry, Ray Tabano, Dan Solomon, Tom Hamilton si Joey Kramer- are prima apariție publică, la un liceu din Mendon.

Înțelegând că apropierea de fani e un element cheie pentru succes, trupa Aerosmith obișnuia să cânte frecvent în fața clădirii Uniunii Studenților Universității Boston.

Membrii trupei Aerosmith împărțeau la începutul carierei un apartament pe Commonwealth Avenue din Boston: „Eram șase în trupă, unii dintre noi trăiau practic în bucătărie, mâncând orez brun și supă. Genul de zile când o halbă de bere era raiul pe pâmânt. Erau vremuri grele și era minunat. La prânz, ne instalam instrumentele în fața Universității Boston, în piața centrală, și începeam să cântăm. Așa am primit primele oferte.", povestea Steve Tyler.

Între anii 1970-1980, Steve Tyler s-a luptat cu dependența de droguri și alcool

Între anii 1970 -1980, Tyler a devenit cunoscut din cauza dependenței sale de droguri și de alcool, formând împreună cu colegul sau de la Aerosmith, Joe Perry, un duo cunoscut sub numele de "Toxic Twins".

În 1986, Tyler luat parte la un program complet de dezintoxicare. Solistul Aerosmith și-a încheiat cu brio perioada de recuperare. El a reușit să-și învingă dependența de analgezice, pe care a început sa le folosească în exces în urma unui accident grav, când a căzut de pe scenă în timpul unui concert