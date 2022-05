In articol:

Stevie Wonder a împlinit 72 de ani! Artistul s-a născut pe 13 mai 1950, în localitatea Saginaw, Michigan, SUA. Numele său a devenit Stevland Hardaway Morris, după ce s-a căsătorit mama sa.

Astăzi, 13 mai 2022, Stevie Wonder a împlinit 72 de ani. Artistul și-a pierdut vederea încă de la naștere. După ce s-a născut prematur, a fost ținut în incubator, iar faptul că a primit prea mult oxigen a dus la cicatrizarea și detașarea retinei, astfel că Stevie și-a pierdut vederea pentru totdeauna.

Artistul a început să înveţe pianul la vârsta de 7 ani şi s-a perfecţionat în cântatul la tobe şi la armonică, la vârsta de 9 ani, urmând cursurile Şcolii din Michigan pentru Nevăzători.

Stevie Wonder a împlinit 72 de ani. Deși orb de la naștere, artistul a învățat să cânte la pian de la vârsta de 7 ani [Sursa foto: Shutterstock]

Cariera lui Stevie Wonder

În 1961, a fost descoperit de cântăreţul Ronnie White, de la trupa Miracles, care îi aranjează o audiţie la casa de discuri Motown. Proprietarul casei de înregistrări, Berry Gordy, a acceptat imediat semnarea unui contract între Motown şi ”Little Stevie Wonder, the Twelve Year Old Genius” (micul Stevie Wonder, geniul de 12 ani), cum a fost denumit.

Între 1965 şi 1970, Stevie Wonder se număra printre starurile casei Motown, linia sa melodică reprezentativă fiind blues-ul. După ce contractul cu Motown a expirat, în 1971, Wonder a semnat unul nou, care îi acorda drepturi depline asupra creaţiilor şi interpretărilor sale, plus oportunitatea de a-şi deschide propria companie de înregistrări, „Black Bull Music”.

Încă de la începutul anilor ’70, Stevie Wonder a fost unul dintre primii artiști care au folosit sintetizatoarele în muzică.

Din discografia artistului mai fac parte: ”For Once in My Life” (1968), ”Where I’m Coming From” (1971), ”Talking Book” (1072), ”Innnervisions” (1973), ”Fulfillingness’ First Finale” (1974), ”Songs in the Key of Life” (1976), ”Hotter than July” (1980), ”The Woman in Red” (1984), ”In Square Circle” (1985), ”First Hits” (1989), ”Song Review” (1996), ”At the Close of a Century” (1999), ”The Definitive Collection” (2002), ”A Time to Love” (2005).

Stevie Wonder s-a implicat în lupta pentru drepturile persoanelor de culoare

Stevie Wonder mai este cunoscut pentru implicarea sa în lupta pentru drepturile oamenilor de culoare. La 15 ianuarie 1986, de ziua lui Martin Luther King (sărbătorită în SUA ca zi naţională), cu încuviinţarea preşedintelui Ronald Reagan, a susţinut un concert prin care a celebrat implicarea sa în lupta pentru drepturile persoanelor de culoare.

Stevie Wonder este unul dintre cei trei artişti din istoria Grammy care a câştigat „Album of the Year” de trei ori în cariera sa. Ceilalţi sunt Paul Simon şi Frank Sinatra. Este, de asemenea, unul dintre cei mai mari câştigători Grammy din toate timpurile, cu cele 25 de premii.

În 1989, a intrat în Rock and Roll Hall of Fame. În timpul alegerilor prezidenţiale din SUA în 2008, Wonder s-a numărat printre susţinătorii lui Barack Obama.

În 2009, Stevie a primit ”Second Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song”. În acelaşi an, Stevie Wonder a devenit Mesager pentru Pace al ONU.