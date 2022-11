”Știe ce are la ușă” Marian Mexicanu recunoaște că-și înșală deseori soția, iar ea îl iartă. Ce spune Ana despre aventurile artistului

In articol:

Marian Mexicanu și Ana se iubesc de mai bine de un deceniu, dar recunosc că au o relație deschisă. Cel puțin asta reiese din faptul că el recunoaște că își înșală partenera, iar ea susține că știe de aventurile lui, dar îl iartă.

În cadrul unui interviu, Marian Mexicanu a declarat că toată viața lui a jucat la mai multe capete și nu s-a oprit nici atunci când a întâlnit-o

pe femeie despre care spune că este marea lui dragoste.

Ana îi iartă toate escapadele amoroase lui Marian Mexicanu

Artistul spune că, deși își iubește la nebunie partenera, ceva îl împinge să mai caute consolare și în brațele altor femei, ca mai apoi să se întoarcă tot la soție, mărturisindu-și fapta, conștient fiind că va fi iertat.

”Am călcat și încă mai calc. Am zăpăcit-o și pe Ana. Mă prinde mereu. Știe, dar mă iartă pentru că știe cât de mult o iubesc. Nu încerc să o încălzesc cu vorba, asta, este purul adevăr. Am un animal în mine care învie odată la două zile. Latră. A început să mă cunoască și știe că niciodată în viața asta nu aș putea să o părăsesc pentru absolut nimeni de pe pământul acesta. Ea știe ce are la ușa ei. Nu există secrete”, a spus Marian Mexicanu, conform Fanatik.

Însă, dacă roata s-ar întoarce, vedeta spune că nu ar putea fi atât de tolerant precum este Ana. De fapt, nu ar ierta-o și chiar ar putea să se ajungă la o tragedie în familia lor.

Totodată, tot el spune că soția sa este o femeie specială, de casă, cuminte, care nici măcar nu s-ar gândi să îl înșele, dar să mai și pună în practică acest fapt.

”Cum să mă înșele Ana vreodată? Murim amândoi. Dar nu este felul ei, am testat-o suficient în 10 ani. Bag mâna în foc pentru Ana mea, cu toate că, în opinia mea, un bărbat care bagă mâna în foc pentru o femeie, este prost. Dar, tind să cred că ea este mai special”, a mai spus artistul.

La rândul ei, bruneta mărturisește că pentru ea este un lucru firesc să își ierte bărbatul. În orice familie, susține ea, mai există discuții ori situații tensionate, dar peste toate se poate trece, dacă este dragoste.

Mai ales că Marian Mexicanu, după fiecare escapadă pe care o are cu o altă doamnă sau domnișoară, îi demonstrează cât de mult se căiește pentru ceea ce a făcut. Gest care, notează ea, o convinge mereu că Marian chiar o iubește.

”Fiecare familie are câte o discuție și nu e chiar așa cu dusul acesta. Este o peripeție de o oră… când văd că se căiește…”, a spus și Ana.