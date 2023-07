In articol:

Cât de corect știi să scrii în limba română? Exersează-ți abilitățile de scriere corectă cu ajutorul acestui test!

Testează-ți abilitățile de scriere corectă în limba română

Cât de sigur ești pe abilitățile tale de scriere corectă în gramatica limbii române? Iată un text în care se regăsesc mai multe greșeli de scriere gramaticală! Tu câte greșeli ai găsit?

„Astăzi, la ora de limba și literatura română, doamna profesoară nea dat un extemporal surpriză. Cu toți am rămas surprinși de veste, însă profesoara ne-a spus că trebuie să fi pregătit în orice moment. Am răspuns corect câteva întrebări, dar au fost și unele care nu leam știut. Colegi mei a spus că au rezolvat în mare parte testul și că nu a fost mai greu ca testul de la cealaltă clasă.

Ulterior, după ce am aflat rezultatele, am fost foarte supărat pentru că am luat o notă foarte mică.

Nu mă așteptam nici-o secundă și am fost dezamăgit. Din acel moment am știut că trebuie să învăț și să dau tot ce este m-ai bun din mine ca să am cele mai bune rezultate. Mai mult, miar place ca părinții mei să fie mândri de mine și să se bucure de notele mari care le iau.”

Știi să scrii corect Fă acest test și descoperă cele mai frecvente greșeli din gramatica limbii române [Sursa foto: PixaBay]

Cele mai comune greșeli gramaticale din gramatica limbii române

Iată care sunt cele mai frecvente greșeli de gramatică din limba română:

Mi-ar place” în loc de “mi-ar plăcea” – exemplu: Mi-ar plăcea să merg la mare zilele acestea.

Folosirea adverbului “decât” în loc de “doar” sau “numai” – exemplu: Am decât un task de rezolvat astăzi.

„Eu vroiam” în loc de „Eu voiam” – exemplu: Eu voiam să te sun, dar mi s-a închis telefonul.

„Care” și „Pe care” – exemplu: Aceasta este floarea pe care o vreau. El este băiatul care mi-a scris.

„Datorită” și „Din cauza” – exemplu: Datorită lui am reușit să trec peste momentele grele. Din cauza vremii nu am putut merge la piscină.

„Fi” și ”Fii” – exemplu: Nu fi răutăcios cu sora ta! Trebuie să fii mai bun cu frații tăi.

„Copii” și „Copiii” – exemplu: Niște copii au lipsit astăzi de la școală. Toți copiii au fost prezenți la școală.

Sursă: life.ro