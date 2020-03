Stilul de viata se planifica. Afla de ce!

De ce este importanta planificarea?

Viata este o cursa contra cronometru in care fiecare dintre noi alearga, intr-o maniera inepuizabila, dar intr-un mod cat se poate de asemanator, spre anumite idealuri sau scopuri prestabilite. Dar de cele mai multe ori alergam aceasta cursa lunga, numita viata, fara sa avem un scop precis sau un plan bine stabilit, in care nu avem obiective clare pe care am dori sa le realizam. Iar spre finalul vietii, cand vom privi in urma noastra vom vedea doar un film alb negru in care se vor derula diverse personaje. In acest moment al vietii realizam, destul de socati, ca am fi putut trai altfel daca am fi fost putin mai organizati, daca ne-am fi planificat mai bine anii care au trecut. Deci, daca doriti o viata mai colorata si nu doar un sablon prestabilit planificarea acesteia in avans este un mod de a adauga un plus de valoare cotidianului. Cum facem acest lucru? Hai sa trecem in revista cateva indicatii care ar putea sa va fie de folos.

Planificarea vietii noastre in fiecare etapa a sa va aduce valoare modului in care traim. Iata cateva motive pentru care este importanta planificarea:

Planificandu-ne pasii pe care ii avem de urmat vom putea sa contorizam progresul pe care il facem in viata;

Planificarea ne ajuta sa ne setam prioritatile in viata;

Planificarea ne ajuta sa ne stabilim un scop precis;

Planificarea ne va ajuta sa luam cele mai bune decizii atunci cand ajungem la rascruce de drumuri in viata;

Planificarea ne va ajuta sa detinem controlul vietii noastre chiar si in momentele cand apar situatii neprevazute;

Planificarea ne va creste nivelul de productivitate datorita linistii sufletesti pe care o ofera;

Beneficiile planificarii stilului de viata

Planificarea vietii ne ofera o harta cu ajutorul careia sa ajungem la destinatia dorita. Ne va ajuta, nu doar sa atingem acel obiectiv dorit, dar si sa stim in fiecare moment cat am parcurs si cat mai avem de strabatut din drumul spre realizare.

De asemenea este mai usor sa iti identifici prioritatile cand iti creezi un plan. Cu totii avem multiple responsabilitati si prioritati diferite, iar multe dintre acestea, daca nu chiar majoritatea, ne sunt impuse de catre altcineva. Identificand ceea ce este prioritar pentru tine si separand de prioritatile pe care ni le impun altii, planificand cum sa ti le indeplinesti, te vei afla in situatia de a nu fi distras de la ceea ce este important pentru tine pentru a face ceva ce este mai important pentru altcineva.

In momentul cand iti vei face un plan, te vei simti mai puternic. Iti va oferi permisiunea sa iti traiesti viata asa cum doresti si iti va pune la dispozitie si modalitatile in care sa faci acest lucru.

Un plan te va face si sa devii mai pasionat, deoarece orice lucru care merita un plan bine stabilit este un lucru de care merita sa fii pasionat. Iar de fiecare data cand vei fi cu un pas mai aproape de a indeplini ceea ce ti-ai propus, vei simti o stare de euforie care te va cuprinde.

Desi pare ciudat, dar planificarea iti va oferi libertate. Iti va oferi liberatatea de a-ti planifica viata exact asa cum iti doresti tu sa fie, fara sa fie nevoie sa explici sau sa te justifici, ori sa ceri permisiunea cuiva.

In final am putea sa exemplificam cum ar putea arata un astfel de plan.

Planul unei persoane de a slabi 15 kilograme intr-un an de zile:

Un jurnal in care sa iti notezi planul, evolutia acestuia si tot ceea ce simti pe parcursul acestui an;

Adoptarea unei alimentatii echilibrate, printr-un efort personal sau cu ajutorul unor profesionisti in domeniul acesta (nutritionisti);

Completarea alimentatiei cu suplimente nutritive, un magazin online de suplimente nutritive gen Proteine Mag, te va ajuta sa castigi timp si sa faci alegerile cele mai potrivite in cauza;

Stabilirea unui program de exercitii fizice regulate. De asemenea, un instructor ar fi un real folos;

Identificarea si schimbarea obiceiurilor nocive care au condus la acumularea acelor kilograme;

Cresterea activtatii fizice cotidiene prin desfasurarea unor activitati in aer liber (plimbari in natura, cu bicicleta, iesiri pe munte, etc.);

Acesta este doar un exeplu simplu care poate fi un punct de plecare pentru a intelege regulie si indicatiile abstracte prezentate mai sus. Tot ceea ce va mai ramane e sa incepeti sa planificati. Succes!