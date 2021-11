In articol:

Sting vine în România în 2022! Cântărețul va concerta la Cluj-Napoca în luna martie. Vezi când se pun în vânzare biletele.

Sting, concert în România

Sting, consacratul artist britanic, va susține un concert la Cluj-Napoca, pe 15 martie 2022, de la ora 19:00. Evenimentul se numește My Songs și se va desfășura pe BT Arena.

La marele eveniment de la Cluj Napoca, Sting va fi acompaniat de un ansamblu electric, rock, format din Dominic Miller (chitară), Josh Freese (tobe), Rufus Miller (chitară), Kevon Webster (clape), Shane Sager (muzicuță) cu Melissa Musique și Gene Noble (backing vocals). Joe Sumner, fiul lui Sting, notează infomusic.ro.

În concertul de pe 15 martie 2022, Sting va interpreta cele mai cunoscute piese ale sale, dintre care amintim: "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" și "Demolition Man". De asemenea, fanii se vor putea bucura să asculte "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle" și multe altele.

Sting vine în România în 2022! [Sursa foto: Shutterstock]

Când se pun în vânzare biletele la concertul lui Sting

Biletele la concertul lui Sting se vor pune în vânzare începând de vineri, 12 noiembrie, de la 11:00, pe site-ul oficial al organizatorului. Însă, membrii Fan Clubului Sting vor putea să își cumpere biletele înaintea publicului larg, de pe site-ul artistului.

Concertul My Songs al lui Sting este un spectacol exuberant și dinamic, cu cele mai îndrăgite cântece ale sale, scrise de-a lungul carierei ilustre a celui care a câștigat 17 premii Grammy, atât cu The Police, cât și ca artist solo.

Totodată, în data de 19 noiembrie Sting lansează un nou material de studio, intitulat "The Bridge". Noul său album reprezintă diferite etape și stiluri din întreaga sa carieră de neegalat, inspirându-se din genuri precum rock n' roll, jazz, muzică clasică și folk.

Sting, unul din cei mai mari artiști ai lumii

Sting este un compozitor, interpret, autor, actor și activist britanic, care s-a născut în orașul englez Newcastle, pe 2 octombrie 1951, iar în anul 1977 s-a mutat la Londra pentru a forma trupa The Police, alături de Stewart Copeland și Andy Summers. Numele real al lui Sting este Gordon Matthew Thomas Sumner.

Trupa The Police, din care a făcut parte și Sting, a lansat cinci albume, a câștigat șase Premii Grammy, iar în 2003 a fost introdusă în The Rock and Roll Hall of Fame.

Ca artist solo, Sting are în palmares alte 11 premii Grammy, trei trofee Brit, un Golden Globe, un Emmy, patru nominalizări la Oscar, o nominalizare la premiile Tony, precum și distincția "Personalitatea anului", oferită în cadrul MusiCares 2004, potrivit wikipedia.org.